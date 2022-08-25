Как не ошибиться с покупкой бэушных покрышек

Покупка покрышек для каждого автомобилиста является ответственным моментом. Иногда приобретается бэушная «резина», в таком случае важно не ошибиться во избежание негативных последствий.

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На рынке имеется широкий выбор шин различных производителей. Новые покрышки порой стоят крайне дорого, по данной причине некоторые автолюбители предпочитают покупать подержанную «резину». Заявляется, что её можно купить буквально за полцены.

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Крайне важно совершить покупку не через интернет, а «живьём». Рекомендуется приобретать комплект бэушной «резины» одной марки.

Необходимо тщательно осмотреть протекторы на предмет износа. Состояние рабочей поверхности покрышек является важной составляющей и относится к вопросам безопасности.

Чем меньше высота рисунка протектора, тем хуже сцепные свойства шин, особенно на мокром асфальте.

Если протектор имеет многочисленные мелкие порезы, пусть даже и не сквозные, то от покупки таких покрышек лучше отказаться во избежание возникновения критических ситуаций на дороге.

Особую опасность таят порезы, которые выстроены в одну линию вдоль протектора. Это означает, что после прокола некоторое расстояние машина проехала на спущенном колесе. Характерная круговая сплошная затёртость на боковине шины также указывает на это. В обоих случаях вероятность повреждения корда очень высока, такая покрышка не прослужит долго.

Не рекомендуется приобретать шины, имеющие боковые порезы и повреждение корда, то же относится к вздутиям на боковинах.

Не следует покупать покрышки, имеющие задиры. Со временем шины теряют свои первоначальные свойства, становясь менее эластичными. Появляются микротрещины, с годами, из-за меняющейся жёсткости боковин, затрудняется шиномонтаж. К тому же, сцепные свойства покрышки ухудшаются. Это означает, что удержать автомобиль на дорожном полотне становится всё труднее. Необходимо учитывать, что максимальный возраст шин варьируется. Это зависит от качества резиновой смеси и технологии изготовления покрышки.