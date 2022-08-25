Когда нужно ремонтировать турбину дизельного двигателя

Многие дизельные двигатели имеют турбину, обеспечивающую прибавку к мощности. Данный узел требует выполнения правил эксплуатации для увеличения ресурса, в противном случае турбину придётся преждевременно ремонтировать.

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Во избежание проблем с турбокомпрессором дизельного мотора и с целью продления срока его службы, названый узел нужно периодически проверять на предмет несоответствующей работы. Наряду с этим, надо соблюдать определённую очерёдность действий при запуске турбированного дизельного мотора.

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Не следует нажимать на педаль газа через минуту после начала прогрева силового агрегата. Крайне важно помнить, что при запуске турбодвигателя образуется рабочее давление, но объёма смазки для защиты внутренних деталей турбины ещё не хватает.

Преждевременное нажатие на педаль газа вызывает ускоренный износ данного механизма.

Автолюбители иногда допускают и другие ошибки в ходе эксплуатации авто с турбомотором, что приводит к необходимости преждевременного ремонта турбины. Основными признаками её некорректного функционирования является чёрный или синий дым из выхлопной трубы. Наряду с этим мощность силового агрегата падает. Когда причина в излишне высоком расходе масла, то синий дым из выхлопной не наблюдается, но слышны шумы при каждом включении мотора.

К ремонту турбины необходимо прибегать при постоянном недостатке масла, а также в случаях, когда на крыльчатку попадают посторонние предметы. То же относится к случаям явного загрязнения рабочей жидкости.

Следует помнить, что в условиях гаража или обычной станции технического обслуживания, невозможно качественно отремонтировать турбину.

Подобные работы проводятся исключительно на специализированных СТО, имеющих соответствующее оборудование и оснастку.

Автолюбителям, которые владеют машинами с турбомотором, следует помнить, что стоимость ремонта турбины высокая. Некоторые ремонтные мастерские могут заменить изношенный узел на новый. При этом необходимо будет заплатить определённую сумму, речь иногда идёт о разнице в 50% от стоимости нового механизма.