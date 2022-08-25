Выгодно ли вложение денег в перекупку автомобилей?

В современности есть большое количество бизнес-идей, которые можно реализовать. Нередко граждане России пробуют заработать на перепродаже транспортных средств. Таких специалистов принято называть перекупами.

Основная задача перекупов - приобрести автомобиль, чтобы затем продать его по более высокой цене. Работают они только со вторичным рынком. В самых благоприятных условиях они находят тех людей, которым нужно срочно перепродать транспорт и получить деньги - тогда стоимость может оказаться намного ниже средней рыночной. Со стандартной сделки средний заработок перекупов составляет 15-20%, если автомобиль оценивается не меньше 30 000 рублей.

В обороте у перекупов крутятся крупные суммы. Несмотря на это, редко они позволяют себе приобрести автомобиль дороже 1 000 000 рублей, так как такие предложения неликвидные на рынке. В данной структуре можно выделить два типа перекупов. Первые просто ищут продавцов, которым нужно срочно реализовать транспорт за меньшую сумму. После этого они перепродают его на рынке за цену выше. Второй тип приносит гораздо больше прибыли. Скупаются автомобили с дефектами или проблемами по технике, частично восстанавливаются, а затем выставляются на продажу по большей цене.

Перекуп должен быть отличным психологом, чтобы успешно развивать деятельность. Нужно уметь общаться с людьми, убеждать их в чем-то. Чтобы не вызывать лишних подозрений, перекупы не раскрывают свой род деятельности потенциальному покупателю - они представляются родственниками владельца. Еще одно правило - после приобретения транспорта на рынке перекуп не ставит его на учет на свое имя, чтобы не забивать записи в ПТС. Такая статистика вызывает больше доверия у покупателей.