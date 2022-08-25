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1 час назад

В Дептрансе рассказали, как защитить автомобиль в жару

Москва24

Владельцам автомобилей следует проверить систему охлаждения на СТО, а также держать радиатор системы охлаждения в чистоте, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В Дептрансе рассказали, как защитить автомобиль в жару
Фото: depositphotos/vaximiliandepositphotos/vaximilian

Кроме того, необходимо контролировать охлаждающую жидкость в машине, следить за температурой на панели приборов, при использовании антифриза следить за одноцветностью жидкости и проверять ее уровень, а также иметь запас в багажнике.

В департаменте также призвали не оставлять внутри автомобиля смартфоны и видеорегистраторы, стеклянные бутылки и аэрозоли.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что в столице жаркая погода продержится вплоть до начала сентября. По его словам, погода, установившаяся в столице в начале этой недели, стала самой жаркой за весь XXI век.

Автоэксперт,Александр Шувалов,
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