Почему машина «ест» резину?

Многим автомобилистам известна проблема выработки автомобильной резины по бокам и посредине. При этом протекторы новых колёс могут «сходить» до корда практически за 3-4 месяца. Эксперты решили разобраться, почему авто начинает «кушать» резину.

Фото: car.ru car.ru

Одной из причин истирания автомобильных шин является нарушение настроек схода/развала. В данном случае наблюдается пилообразные износы по типу «ёлочки» с внутренних сторон колёс. Данные повреждения на переднеприводных авто чаще возникают со стороны задней автомобильной оси. В случае заднеприводных машин эта проблема более частая в передней части.

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Изнашивание внешних сторон покрышек чаще связано со сбитым развалом. Данная характеристика отвечает за правильные наклоны колёс по вертикали. Вследствие неправильно настроенных углов развала колёс, снижается площадь контактного пятна покрышек с автотрассой, ухудшаются динамические характеристики авто и уменьшается управляемость. Сход следует регулировать также после проведённых ремонтных работ автомобильной подвески либо замены её элементов.

Неравномерный износ шин возникает по причине недокачанных колёс. В этом случае поперечное сечение автомобильной резины изгибается, приобретай вид подковы. В основном это отражается на внешних краях. На протекторе возникают две большие залысины с левой и правой стороны.

Перекаченная резина приводит к скруглению колеса. При этом уменьшается пятно контакта, а вся нагрузка приходится на центр протектора. Наблюдается износ среднего слоя, а шина с течением времени утрачивает равномерность рисунка.

Неравномерный износ колёс возникает ещё по причине неправильной установки колеса. В этом случае в пятне контакта начинают появляться посторонние силы, которые стараются отклонить колесо в сторону. В итоге машину будет подруливать, вызывая паразитное трение, что приводит к повышенному износу резины.