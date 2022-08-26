Почему многие автовладельцы отключают систему Start/Stop

Система “Start/Stop” в современных автомобилях активно используется. Такая опция породила вокруг себя много мифов и ложных убеждений.

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Система “Старт/Стоп” в современных автомобилях считается одной из самых распространенных. Сейчас ее стараются использовать даже для моделей бюджетного класса от разных брендов. Это можно объяснить ужесточением экологических требований. Не все автомобилисты положительно воспринимают действие современной системы.

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Не все знают, что самые первые версии системы “Start/Stop” начали появляться в транспортных средствах еще 40 лет назад. Тогда это была сложная механическая конструкция, которая делала автомобиль более затратным в производстве. Это отражалось и на стоимости готовой продукции. В то время система не стала применяться в массовом формате, так как за работу тормозов, бортовую электронику и прочие установки отвечали дополнительные механизмы.

Некоторые производители не оставили попыток улучшить имеющуюся систему, поэтому в скором времени она получила большее распространение. Главная особенность заключается в том, что при остановках на светофоре или в заторах система автоматически отключает силовой агрегат. Для запуска потребуется всего лишь убрать ногу с педали тормоза.

Есть несколько причин, по которым система “Start/Stop” не нравится многим автомобилистам. Первая - стоимость транспортных средств с такими опциями изначально выше. Это объясняется тем, что в конструкции используется специальная аккумуляторная батарея с увеличенным ресурсом. Все чаще такое оборудование связывают с мягким гибридом. Это позволяет обеспечивать работу электронных систем с отключенным мотором.