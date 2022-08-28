С ума сошли: как подорожали самые популярные авто в России

В текущем году российский авторынок пережил настоящий шок – часть производителей покинули страну, другим пришлось в срочном порядке адаптироваться к антироссийским санкциям. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, как изменились цены на самые популярные машины в России с 1 января по 19 августа 2022 года.

Тройку лидеров роста цен замыкает Hyundai Solaris. Модель подорожала на 45,2% и сейчас оценивается в 1 млн 408 тысяч рублей

Самым подорожавшим автомобилем стал Lada Largus, цена на который выросла на 56,8% до 1 млн 300,9 тысяч рублей

Самым подорожавшим автомобилем стал Lada Largus, цена на который выросла на 56,8% до 1 млн 300,9 тысяч рублей. На втором месте расположился Volkswagen Polo с ростом стоимости на 51,6% или 1 млн 620,9 тысяч рублей. Тройку лидеров роста цен замыкает Hyundai Solaris. Модель подорожала на 45,2% и сейчас оценивается в 1 млн 408 тысяч рублей.