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50 минут назад

С ума сошли: как подорожали самые популярные авто в России

Александр Котлеткин

В текущем году российский авторынок пережил настоящий шок – часть производителей покинули страну, другим пришлось в срочном порядке адаптироваться к антироссийским санкциям. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, как изменились цены на самые популярные машины в России с 1 января по 19 августа 2022 года.

1/10 Самым подорожавшим автомобилем стал Lada Largus, цена на который выросла на 56,8% до 1 млн 300,9 тысяч рублей
Фото: LADA
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2/10 Volkswagen Polo с ростом стоимости на 51,6% или 1 млн 620,9 тысяч рублей
Фото: Volkswagen
3/10 Тройку лидеров роста цен замыкает Hyundai Solaris. Модель подорожала на 45,2% и сейчас оценивается в 1 млн 408 тысяч рублей
Фото: Hyundai
4/10 Hyundai Creta рост стоимости составил 43,1%. Цена автомобиля выросла до 1 млн 858 тысяч рублей
Фото: Hyundai
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5/10  Рост стоимости Kia Rio составил 41,4%. Цена автомобиля выросла до 1 млн 434,9 тысяч рублей
Фото: Kia
6/10 Рост стоимости Renault Duster составил 41,1%. Цена автомобиля выросла до 1 млн 618 тысяч рублей
Фото: Renault
7/10 Рост стоимости Lada Vesta составил 30%. Цена автомобиля выросла до 1 млн 121,9 тысяч рублей
Фото: LADA
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8/10 Рост стоимости Toyota RAV4 составил 23,1%. Цена автомобиля выросла до 2 млн 671 тысячи рублей
Фото: Toyota
9/10 Рост стоимости Lada Niva Travel составил 21,3%. Цена автомобиля выросла до 1 млн 66,9 тысяч рублей
Фото: LADA
10/10 Рост стоимости Lada Granta составил 13,3%. Цена автомобиля выросла 678,3 тысяч рублей
Фото: LADA

Самым подорожавшим автомобилем стал Lada Largus, цена на который выросла на 56,8% до 1 млн 300,9 тысяч рублей. На втором месте расположился Volkswagen Polo с ростом стоимости на 51,6% или 1 млн 620,9 тысяч рублей. Тройку лидеров роста цен замыкает Hyundai Solaris. Модель подорожала на 45,2% и сейчас оценивается в 1 млн 408 тысяч рублей.

Еще больше статистики – в галерее «Рамблера».

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