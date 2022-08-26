Секрет «Нивы»: как легендарный внедорожник получил свое имя

Советская техника славится не только долговечностью, но и лаконичными названиями или народными прозвищами. «Москвич», «Копейка», «Буханка» — и, конечно же, «Нива». Вокруг имени последней еще совсем недавно витала целая легенда, но исторические документы развенчали домысел.

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Как «Нива» получила свое имя

Популярная среди автолюбителей легенда гласит, что знаменитый внедорожник получил звучное имя благодаря детям своих создателей — конструктора Петра Прусова и главного инженера ВАЗа Владимира Соловьева. Их детей якобы звали Наталья, Ирина, Вадим и Андрей: Прусов и Соловьев совместили первые буквы имен, из которых и сложилось слово «Нива». До недавних пор эта версия происхождения «Нивы» считалась исторически верной, но, на самом деле, все это время она была лишь шуткой Петра Прусова, который решил подколоть коллегу в интервью журналистам. В реальности сына Владимира Соловьева звали Сергей, так что никакой аббревиатуры бы не получилось.

Миф о названии «Нивы» развеялся благодаря материалу, опубликованному изданием «Волжский Автостроитель» в честь 45-летнего юбилея внедорожника. К сожалению, реальность куда менее романтична. Автор очерка приложил к тексту оригинальные эскизы автомобиля дизайнера Валерия Семушкина, который предложил имя «Нива» еще на стадии проектирования машины. Он настаивал, что это краткое, благозвучное слово, которое обладает положительными коннотациями во многих иностранных языках: в качестве примеров Семушкин привел созвучные слова из немецкого, испанского, японского и чешского.

Судя по всему, вышестоящие чины восприняли идею не слишком положительно, из-за чего дизайнеру пришлось отстаивать свою точку зрения. Но, в конце концов, он победил — в 1976 году название «Нива» было закреплено на государственном уровне.