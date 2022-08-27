Директор Audi в Тюмени: некоторые сегменты автомобилей подешевеют

«Мой прогноз таков, что на сегодняшний день цены на новые автомобили на первичном рынке более или менее стабилизировались. То есть сейчас цена, я думаю, значительно ниже уже не будет, но и выше тоже. Потому что задирать ее в два раз смысла нет — все равно никто не покупает», — заявил Сукманов.