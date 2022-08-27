Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
4 часа назад

Директор Audi в Тюмени: некоторые сегменты автомобилей подешевеют

Ura.Ruиещё 1

Директор дилерского центра Audi в Тюмени Тарас Сукманов считает, что новые автомобили класса седан упадут в цене. При этом в целом цены на новые машины на первичном рынке не будут значительно падать или возрастать. Об этом он рассказал в ходе интервью на YouTube-канале «Диалоги о городе».

Директор Audi в Тюмени: некоторые сегменты автомобилей подешевеют
Фото: ТАССТАСС

«Если кроссоверы будут держаться в цене, то когда мы говорим о седанах, или о таких как Mercedes c-class, Audi a4, то там будет снижение. Потому что это машины с передним либо задним приводом, с небольшим объемом двигателя», — рассказал директор тюменского центра Audi.

Он уточнил, что такие машины не будут покупать за 5-6 миллионов. Мужчина подкрепил свою позицию доводом, что эти автомобили и сейчас не пользуются спросом.

Он также выразил мнение, что рынок новых автомобилей стабилизировался и не будет испытывать серьезных колебаний в цене.

«Мой прогноз таков, что на сегодняшний день цены на новые автомобили на первичном рынке более или менее стабилизировались. То есть сейчас цена, я думаю, значительно ниже уже не будет, но и выше тоже. Потому что задирать ее в два раз смысла нет — все равно никто не покупает», — заявил Сукманов.

Автоэксперт,Audi A4,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители