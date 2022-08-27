Пять причин, указывающих на износ клапанов

Двигатель нового автомобиля работает почти бесшумно, но со временем звук становится металлическим. Износ клапанов характеризуется пятью причинами, указывающими на необходимость их ремонта.

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Неопытным автолюбителям затруднительно определить на слух источник шума, так как автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Новичкам сложно понять, откуда исходит призвук, чего нельзя сказать об опытных водителях.

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Стук клапанов выделяется среди других, так как имеет характерные отличия.

Он воспринимается как стук металла о металл, причём источник находится вблизи механизма ГРМ. Первым действием является необходимость открыть капот и снять крышку горловины для заливки моторного масла. Нужно послушать, как работает двигатель. Увеличение силы звука со снятой крышкой указывает на то, что его источником являются клапана. Некоторые водители используют стетоскоп, помогающий определить источник звука.

Первой причиной является увеличение зазора между толкателями и клапанами. В случае изменения режима функционирования клапанов появляется металлическое постукивание. Второй причиной является использование бензина АИ-92 вместо АИ-95, что противоречит инструкции по эксплуатации машины. В таком случае клапана начинают работать некорректно, замена топлива сказывается и на других механизмах ДВС.

Иногда металлическое постукивание слышно лишь при ускорении машины, в таком случае речь идёт о низком давлении масла в системе, обеспечивающей смазывание мотора. Это является третьей причиной. Когда стук слышен после замены ремня ГРМ, это означает, что он установлен неправильно, что также является весомой причиной.

Износ клапанов приводит к необходимости их замены, причём данную работу при отсутствии опыта следует провести на СТО.

Автолюбители могут самостоятельно выставить нужный зазор. Сначала следует слить моторное масло и снять заглушку головки блока цилиндров, чтобы обеспечить доступ к клапанам. Распредвал необходимо прокрутить до совпадения метки на установке и на шкиве. Далее надо определить зазор, имеющийся между клапанами и стержнями и выставить его при помощи регулировочной шайбы.

Шайбу следует прокрутить на нужное число оборотов. Вслед за этим разобранный механизм собирается в обратной последовательности, после чего запускается двигатель. Необходимо послушать, как работает мотор после установки клапанной крышки.