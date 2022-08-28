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1 час назад

Автомобиль принцессы Дианы Ford продали на аукционе за $851 тысячу

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Автомобиль Ford Escort RS Turbo S1, принадлежавший принцессе Диане в период с 1985 по 1988 год, продали на аукционе Silverstone за $851 тыс.

Ford принцессы Дианы продали на аукционе за рекордную сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает РИА Новости, изначально авто было белого цвета, но после его перекрасили в чёрный из соображений безопасности. В нём также установили дополнительное зеркало заднего вида для сотрудника охраны и радиоприёмник в бардачке.

«Зарегистрированный 23 августа 1985 года, этот RS Turbo Series 1 и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона», — приводит агентство заявление аукциона.

Диана Спенсер погибла в автокатастрофе в 1997 году. Расследование показало, что ДТП было трагической случайностью.

В 2021 году исполнилось 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской Дианы.

Народную любовь и титул королевы людских сердец Диана завоевала тем, что активно занималась благотворительностью и общественной деятельностью.

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