Несостоявшийся преемник Lada Largus превратился в дешевый кемпинг

Испанская фирма Camperiz превратила несостоявшегося преемника Lada Largus — универсал Dacia Jogger — в дешевый кемпинг. Ради многофункциональности придётся пожертвовать третьим рядом сидений: в багажнике установят кластер, который включает в себя холодильник, газовую плиту, раковину и источник бесперебойного питания. Складной двухместный матрац обязателен для кемпера, в числе опций — автономный отопитель и бокс на крышу.

Фото: Camperiz Camperiz

Преимущество решений Camperiz — ультрабюджетность. Базовый набор превращения универсала в моторхоум стоит 4,5 тысячи евро (270 тысяч рублей), то есть простейший автодом можно приобрести за смешные по европейским меркам 23 300 евро (1,4 миллиона рублей). Максимальное оснащение поднимет цену кемпера до 28 600 евро (1,7 миллиона рублей).

Как видно из иллюстраций, складной матрац можно разложить поверх сидений, образовав ровную поверхность, и тогда в салоне Dacia Jogger можно будет с комфортом переночевать двоим. Удобства ограниченные — ёмкость для воды и холодильник весьма компактные, но для пикника на природе их мощности хватит.

В числе опций — набор складных стульев, дополнительная батарея на 100 ампер и розетка на 12 Вольт, модуль Webasto, наружный тент и даже горячее водоснабжение (подогрев осуществляется газовой горелкой). Если установить бокс на крыше или соответствующее крепление, то Dacia Jogger вполне можно использовать для перевозки досок для серфинга или велосипедов.