Как сэкономить место на заднем сиденье автомобиля

Иногда заднее сиденье автомобиля превращается в настоящий склад вещей и сумок. В этом бардаке сложно быстро найти нужный предмет, а пассажирам на задних сиденьях попросту неудобно ездить. Чтобы освободить место, существует один лайфхак.

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Автоэксперты советуют приобрести пару карабинов (это съемное соединительное звено, которое имеет форму скобы с пружинной защелкой). Их следует прикрепить к подголовникам передних сидений. На карабины можно повесить сумки, пакеты, зонты и другие вещи, что поможет быстро и легко избавиться от бардака на заднем сиденье.

Помимо этого, для поддержания порядка в машине автоэксперты советуют приобрести маленькую мусорную корзину в салон. Благодаря ей по машине не будут постоянно разбросаны обертки, бумажки и другой мусор, пишет портал "Лайфхак".