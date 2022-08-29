Как не ошибиться при выборе СТО

Иногда возникают ситуации, когда автовладелец понимает, что выбор автосервиса был неудачным. Речь идёт о не совсем качественном прохождении технического обслуживания или проведении ремонтных работ. Для того, чтобы избежать подобного отрицательного опыта, крайне важно не ошибиться на этапе выбора станции техобслуживания. В этом помогут рекомендации специалистов.

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Любая СТО заинтересована в постоянном притоке клиентов. Автолюбители, которые остаются довольны результатом работы, вновь обратятся в данную компанию, где персонал стремится проводить качественный ремонт и оказывает сопутствующие услуги по обслуживанию автомобилей.

В ряде случаев можно понаблюдать за работой специалистов, находясь в зоне ожидания.

Основной составляющей в работе СТО является предоставление гарантии после проведения всех работ. Если мастерская отказывается это сделать, то следует изначально отказаться от её услуг.

Таким же образом следует поступить, если сотрудники станции техобслуживания грубят или навязывают приобретение ненужных запчастей, предлагают провести дополнительный ремонт, причём за отдельную плату.

Иногда руководство СТО под различными предлогами не разрешает клиентам наблюдать за работами, которые происходят в ремонтном блоке.