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28 минут назад

Как не ошибиться при выборе СТО для обслуживания и ремонта автомобиля

Car.ru

Иногда возникают ситуации, когда автовладелец понимает, что выбор автосервиса был неудачным. Речь идёт о не совсем качественном прохождении технического обслуживания или проведении ремонтных работ. Для того, чтобы избежать подобного отрицательного опыта, крайне важно не ошибиться на этапе выбора станции техобслуживания. В этом помогут рекомендации специалистов.

Как не ошибиться при выборе СТО
Фото: Car.ruCar.ru

Любая СТО заинтересована в постоянном притоке клиентов. Автолюбители, которые остаются довольны результатом работы, вновь обратятся в данную компанию, где персонал стремится проводить качественный ремонт и оказывает сопутствующие услуги по обслуживанию автомобилей.

В ряде случаев можно понаблюдать за работой специалистов, находясь в зоне ожидания.

Основной составляющей в работе СТО является предоставление гарантии после проведения всех работ. Если мастерская отказывается это сделать, то следует изначально отказаться от её услуг.

Таким же образом следует поступить, если сотрудники станции техобслуживания грубят или навязывают приобретение ненужных запчастей, предлагают провести дополнительный ремонт, причём за отдельную плату.

Иногда руководство СТО под различными предлогами не разрешает клиентам наблюдать за работами, которые происходят в ремонтном блоке.

В таком случае необходимо обратиться в другую мастерскую. Положительные отзывы о том или ином сервисе значительно помогают в поисках квалифицированных специалистов.

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