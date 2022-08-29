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38 минут назад

Почему в России резко подорожали советские «Жигули»

Car.ru

Вторичный автомобильный рынок в России получает подпитку от параллельного импорта и постепенно нормализуется. Внутри не отмечается дефицита транспортных средств, а стоимость становится все меньше. Но самый дешевый до недавнего времени класс, в котором представлены советские и российские модели, не спешит скидывать цены, но даже с таким прайсом машины продолжают продаваться.

Почему в России резко подорожали советские «Жигули»
Фото: Car.ruCar.ru

События зимы нанесли серьезный удар по автомобильному рынку России. Тогда почти все модели резко выросли в цене. В современных условиях российские автомобили оцениваются так же дорого, как и старенькие японцы, которые еще не успели отъездить свой ресурс.

“Москвичи” - классика, которая не входит в данную тенденцию. Но если рассматривать распространенные “Жигули” для ежедневной эксплуатации, приобрести автомобиль можно от 150 000 рублей.

Это слишком большая стоимость, но она уже сформировалась на рынке. Так как с сайтов объявления пропадают, можно сделать вывод, что даже с таким прайсом машины неплохо продаются. Логичным объяснением можно было бы назвать торг, который закладывается в стоимость автомобилей на вторичном рынке, но большая часть продавцов не готова скидывать цену, поставленную изначально. В лучшем случае скидка достигает 5%.

Эксперты нашли объяснение такому явлению на рынке. Так, граждане России наслушались новостей и сделали вывод, что покупка иномарки в современных условиях может оказаться невыгодной. В результате многие решили приобретать автомобили, максимально простые по конструкции, которые не доставляют проблем в обслуживании. В такую категорию относят российские и советские модели.

Однако покупка отечественного автомобиля не освобождает от проблем. Большая часть экземпляров, представленных в продаже, выпускалась до 1990 годов. В конструкции используются низкокачественные детали. Кроме того, многие автомобили заколхожены - переделаны под требования современности. Отремонтировать такой транспорт непросто.

Автоэксперт,
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