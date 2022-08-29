Автоэксперты рассказали о способах узнать реальный пробег машины

Большинство автомобилей на вторичном авторынке России имеют скрученный пробег. Специалисты решили рассказать, на что необходимо обращать особое внимание при осмотре машины, чтобы не оказаться обманутым.

Прежде всего нужно обязательно смотреть в подержанной машине на тормозные диски и оценивать степень их износа. Данная деталь обычно рассчитана на 80 – 120 тысяч километров пробега. Если тормозные диски выглядят весьма потрёпанными, то пробег такой машины никак не может быть менее 100 тысяч километров.

Второй элемент — это покрышки. Зачастую ресурс летней резины рассчитан на пробег порядка 50 тысяч км или пять сезонов. С учётом таких просветов 5-летняя машина с пробегом в пределах данной цифры должна быть с заводскими шинами. Если резина новая, то велика вероятность того, что пробег авто больше указанного продавцом.

Третьим моментом является осмотр кузова. Обращать внимание следует на сколы, царапины и трещины на лобовом стекле.

Четвёртый пункт — состояние салона. Рулевое колесо, педали и селектор коробки передач у многих машин начинают стираться уже через 50 тысяч км пробега. Через 100 тысяч начинается активный процесс отшелушивания кожи и на ней появляются трещины.