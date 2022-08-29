Сколько будут стоить иранские автомобили в России

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал о том, что иранские автопроизводители Iran Khodro и SAIPA ведут переговоры о поставках своих машин в Россию. Эксперт предположил, что цены на них будут выше, чем на отечественные аналоги.

Фото: SAIPA Shahin SAIPA Shahin

Кадаков пояснил, что представители иранских компаний не раскрывают никаких подробностей о будущих поставках. Нет конкретики по цене, комплектации, сроках поставки, открытии дилерских центров.

Эксперт уточнил, что все же ему удалось найти информацию о стоимости автомобилей.Производитель может установить отпускную цену за седан Shahin в диапазоне 12-13 тыс. долларов США.Это существенно меньше, чем цена новой Lada Granta.

Проблема заключается в том, подчеркнул Кадаков, что к этой цене добавятся разнообразные налоги, сборы, наценки. Они «повысят» конечную цену до 20 тыс. долларов. Это 1,2 млн рублей, то есть на 400 тыс. больше, чем стоимость «Гранты» в минимальной комплектации.

Седан Tara,по уровню сопоставимый с Lada Vesta, ориентировочно будет стоить еще дороже, добавил эксперт.