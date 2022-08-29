Пять машин из Индии, которые могут заинтересовать россиян

Россия в скором времени должна пополниться автомобилями из дружественных стран. В первую очередь речь идет о Китае и Иране. Но собственная автомобильная промышленность есть и в Индии - здесь можно выделить много интересных для россиян моделей автомобилей.

Фото: car.ru car.ru

Одним из самых известных производителей в Индии является Mahindra. Когда-то Индия уже пыталась продавать в России собственные транспортные средства, но особого успеха достичь не удалось. Актуальная обстановка на рынке предоставляет еще один шанс. Кроме того, моделей в линейке производителя стало намного больше. Так, автомобилистам в России может быть интересен проект Mahindra Scorpio-N, который предлагается с мотором на 2 литра мощностью 203 л.с. Сочетается двигатель с МКПП или 6АКПП Aisin. В передней части используется независимая подвеска, а в задней - мост.

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Еще один вариант техники из тяжелого сегмента - Thar. Данный автомобиль напоминает известный Jeep Wrangler. В качестве силового агрегата используется дизельный мотор объемом 2,2 литра производительностью 132 л.с. Еще один вариант - бензиновый мотор на 152 л.с. Оба функционируют с МКПП и АКПП.

В линейке Mahindra в скором времени могут появиться и электрокары, так как специалисты уже построили платформу. На ней будет построено сразу 5 кроссоверов, среди которых - Mahindra XUV.e8. Модель должна выйти на рынок в 2024 году. В оснащении предусматривается мотор на 395 л.с.

Концерн Tata может показать собственные новинки. Среди них компактный кроссовер Tata Nexon, длина кузова которого составляет 4 метра. Моторная гамма представлена разными установками. В Индии автомобиль оснащен мотором на 1,2 литра мощностью 110 л.с. Вряд ли такая установка придется по душе россиянам. Еще один интересный вариант - кроссовер Harrier. Он представляет собой упрощенную версию Land Rover Discovery Sport. Автомобиль построен на платформе OMEGA Arc. В оснащении предусмотрен дизельный мотор на 2 литра мощностью 140 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой АКПП.