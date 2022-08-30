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1 час назад

Дешево и просто: назван лайфхак, который спасет автомобиль от царапин

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Незначительные царапины или сколы не причиняют особого вреда автомобилю, кроме эстетического, но зачастую портят настроение его владельцу. Рассказываем о простом способе избавления машины от досадных царапин и даже от трещин на лобовом стекле.

Дешево и просто: как спасти автомобиль от царапин
Фото: Коллаж / Shutterstock/FotodomКоллаж / Shutterstock/Fotodom

Лак для ногтей от царапин на автомобиле

Не нужно тратить деньги на профессиональный ремонт краски вашего автомобиля, если на ней есть только незначительная царапина или скол. Чтобы избавиться от небольших повреждений, достаточно будет использовать лак для ногтей, пишет Car.ru. Важно точно подобрать цвет, и тогда капля лака замаскирует царапины настолько хорошо, что никто их и не заметит.

Лак для ногтей от трещины на лобовом стекле

Трещина или скол на лобовом стекле почти наверняка будут распространяться и дальше, что сделает вождение небезопасным. Если вы не можете позволить себе новое ветровое стекло, вам помогут несколько капель прозрачного лака для ногтей. Они зафиксируют трещину на лобовом стекле подобно тому, как фиксируют стрелку на чулке.

Один из производителей автомобилей даже выпустил линейку лака для ногтей, который также можно использовать, чтобы устранять мелкие царапины на автомобиле. Лак предлагается в четырех цветах: черный, желтый, красный и синий.

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