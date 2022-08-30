Дешево и просто: как спасти автомобиль от царапин

Незначительные царапины или сколы не причиняют особого вреда автомобилю, кроме эстетического, но зачастую портят настроение его владельцу. Рассказываем о простом способе избавления машины от досадных царапин и даже от трещин на лобовом стекле.

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Лак для ногтей от царапин на автомобиле

Не нужно тратить деньги на профессиональный ремонт краски вашего автомобиля, если на ней есть только незначительная царапина или скол. Чтобы избавиться от небольших повреждений, достаточно будет использовать лак для ногтей, пишет Car.ru. Важно точно подобрать цвет, и тогда капля лака замаскирует царапины настолько хорошо, что никто их и не заметит.

Лак для ногтей от трещины на лобовом стекле

Трещина или скол на лобовом стекле почти наверняка будут распространяться и дальше, что сделает вождение небезопасным. Если вы не можете позволить себе новое ветровое стекло, вам помогут несколько капель прозрачного лака для ногтей. Они зафиксируют трещину на лобовом стекле подобно тому, как фиксируют стрелку на чулке.