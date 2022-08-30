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26 минут назад

Зачем водители вставляют камеры в бескамерные шины

Елена Прошина

Многие водители считают, что бескамерная шина — это просто в эксплуатации, надежно и комфортно в движении. Однако есть и те, кто специально вставляет камеры в бескамерные шины. Для чего это делается, рассказал портал «АвтоВзгляд».

Зачем водители вставляют камеры в бескамерные шины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из таких случаев – бездорожье. Если съехать на него с магистрали, то есть риск, что колесо разбортируется. Избежать эту проблему поможет камера в шине.

«Второй сложный момент — ледяные трассы. Каждый, кто сталкивался с зимником, знает: специфика дороги регулярно приводит к «сходу» обычной бескамерной покрышки с диска, что в условии лютых морозов запросто может стать фатальной ошибкой», - пишет издание.

Чтобы этого избежать, водители в северных и сибирских регионах, вставляют камеры в бескамерные шины. Это помогает избежать вынужденного шиномонтажа на дороге. Кроме того, этот способ позволит преодолеть торосы на речном переходе и раскисшую глину с каменными вкраплениями.

Автоэксперт,
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