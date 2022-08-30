Зачем водители вставляют камеры в бескамерные шины

Многие водители считают, что бескамерная шина — это просто в эксплуатации, надежно и комфортно в движении. Однако есть и те, кто специально вставляет камеры в бескамерные шины. Для чего это делается, рассказал портал «АвтоВзгляд».

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Один из таких случаев – бездорожье. Если съехать на него с магистрали, то есть риск, что колесо разбортируется. Избежать эту проблему поможет камера в шине.

«Второй сложный момент — ледяные трассы. Каждый, кто сталкивался с зимником, знает: специфика дороги регулярно приводит к «сходу» обычной бескамерной покрышки с диска, что в условии лютых морозов запросто может стать фатальной ошибкой», - пишет издание.