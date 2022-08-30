Автоэксперт назвал недостатки иранских машин

— Я не думаю, что эти машины будут иметь успех в России. Второе пришествие иранского автопрома в Россию будет похоже на первое. Большой кусок рынка они не откусят. Эти автомобили не могут конкурировать с китайскими машинами, даже в малых комплектациях, — отметил он в комментарии Nation News.