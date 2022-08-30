Как избавиться от пыли в салоне автомобиля

В автомобиле периодически скапливается пыль, но существуют способы, как надолго избавиться от неё. Следует придерживаться рекомендаций специалистов, делать влажную уборку в салоне и держать исправной систему вентиляции.

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Причинами появления пыли в салоне является езда с открытыми окнами и недостаточная герметичность стыков и уплотнений из-за возраста транспортного средства. Пыль проникает также при открывании и закрывании дверей в ходе посадки-высадки пассажиров. Если забит салонный фильтр, то он не задержит абсолютно все загрязнения.

Частицы пыли являются причиной развития аллергии и затруднённого дыхания, её накопление в машине приводит к дискомфорту.

Необходимо чаще менять салонный фильтр, особенно в летнюю пору. Задача данного элемента - воспрепятствовать проникновению частиц пыли и грязи внутрь автомобиля. Можно установить дверные клапана, что обеспечит минимальное попадание пыли в салон. Такие элементы особенно актуальны, если машина часто ездит по грунтовым дорогам.

Нужно использовать полироли с антистатиком, ими следует обрабатывать все поверхности. Необходимо периодически делать в салоне влажную уборку.

Следует регулярно промывать панели влажной ветошью, а также мыть напольные коврики. Вместе с тем, через несколько часов эксплуатации машины, в неё вновь попадают частицы пыли. В таком случае необходимо ездить с поднятыми стёклами и пользоваться кондиционером, если он установлен.

Надо контролировать чистоту воздуховодов штатной вентиляции. Летом в каналах постоянно оседает значительное количество пыли, далее она разлетается по всему салону, после включения обдува. Вентиляционные решётки необходимо обрабатывать антистатиком.