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1 час назад

Чем опасна покупка автомобиля за границей в 2022 году

Car.ru

В настоящее время на отечественном авторынке наблюдается довольно тяжёлая ситуация по причине введения разных санкций со стороны зарубежных государств. Автоэксперты объяснили опасность приобретения авто за границей.

Чем опасна покупка автомобиля за границей в 2022 году
Фото: Car.ruCar.ru

Как правило, транспортные средства приобретают в рамках аукционов по максимально низким расценкам. В следствие этого следует обращать внимание на состояние авто, а также откуда привезли машину, чтобы потом не было проблем с продажей транспортного средства и его эксплуатацией.

Специалисты отмечают, что часто подушки безопасности срабатывают довольно некачественно, что может сильно отразится на здоровье пассажиров и водителя в случае ДТП. Поэтому при покупке подержанных машин следует быть предельно аккуратным, выбирая модель авто и покупать продукт только в надежных местах и проверенных марок.

По заявлению экспертов, за период апрель – май текущего года, российское население выставило на продажу примерно на 43,6% больше подержанных авто, которые ввезли из-за границы в сравнении с показателями АППГ. В СПб число таких транспортных средств повысилось на 81,3%.

Чаще всего авто поставляют из Германии, являющейся самым крупным авторынком подержанных автомобилей на территории ЕС. Ещё популярны машины б/у из Прибалтики и стран Бенилюкса. Речь ведётся о Бельгии, Нидерландах, Люксембурге.

Покупатели в данном случае вынуждены, кроме стоимости авто, ещё оплачивать доставку машины, её «растаможку», предоставляемые услуги посредников, а также установку «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме Евросоюза, популярными направлениями по ввозу подержанного автотранспорта является Япония и ОАЭ. С японского авторынка часто везут Toyota Alphard, Nissan Leaf и Honda Freed. При этом практически половина (43%) импортируемых «японцев» младше 3-ёх лет.

В завершении стоит отметить, что увеличивается количество праворульных японских авто. В мае этого года наблюдалось на 18% больше чем в прошлом году объявлений, касающихся продаж таких автомобилей.

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