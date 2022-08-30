Чем опасна покупка автомобиля за границей в 2022 году

В настоящее время на отечественном авторынке наблюдается довольно тяжёлая ситуация по причине введения разных санкций со стороны зарубежных государств. Автоэксперты объяснили опасность приобретения авто за границей.

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Как правило, транспортные средства приобретают в рамках аукционов по максимально низким расценкам. В следствие этого следует обращать внимание на состояние авто, а также откуда привезли машину, чтобы потом не было проблем с продажей транспортного средства и его эксплуатацией.

Специалисты отмечают, что часто подушки безопасности срабатывают довольно некачественно, что может сильно отразится на здоровье пассажиров и водителя в случае ДТП. Поэтому при покупке подержанных машин следует быть предельно аккуратным, выбирая модель авто и покупать продукт только в надежных местах и проверенных марок.

По заявлению экспертов, за период апрель – май текущего года, российское население выставило на продажу примерно на 43,6% больше подержанных авто, которые ввезли из-за границы в сравнении с показателями АППГ. В СПб число таких транспортных средств повысилось на 81,3%.

Чаще всего авто поставляют из Германии, являющейся самым крупным авторынком подержанных автомобилей на территории ЕС. Ещё популярны машины б/у из Прибалтики и стран Бенилюкса. Речь ведётся о Бельгии, Нидерландах, Люксембурге.

Покупатели в данном случае вынуждены, кроме стоимости авто, ещё оплачивать доставку машины, её «растаможку», предоставляемые услуги посредников, а также установку «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме Евросоюза, популярными направлениями по ввозу подержанного автотранспорта является Япония и ОАЭ. С японского авторынка часто везут Toyota Alphard, Nissan Leaf и Honda Freed. При этом практически половина (43%) импортируемых «японцев» младше 3-ёх лет.