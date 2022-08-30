Подготовка тормозной системы автомобиля к осени

Проверка тормозной системы является частью комплексного мероприятия по подготовке автомобиля к смене сезона. Важно уметь правильно провести все необходимые работы, чтобы пользоваться машиной без угрозы возникновения критических ситуаций на дороге.

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Подготовка транспортного средства к смене сезона заключается не только в смене шин и заполнении «незамерзайкой» бачка стеклоомывателя. Нужно проверить все узлы автомобиля, в число которых входит и тормозная системы.

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Следует отличать специфику зимней эксплуатации машины от летней.

При езде по мокрой дороге, грязь и вода оседают на тормозных колодках, что резко снижает коэффициент трения. Нужно учитывать также слабое сцепление шин с дорожным полотном, что может стать причиной заноса автомобиля. Незаметные летом небольшие различия в функционировании правого и левого суппорта могут негативно проявить себя на гололёде.

При низких температурах эластичность резиновых компонентов тормозной системы резко уменьшается. Могут лопнуть ослабленные шланги или потечь изношенные сальники. Вязкость тормозной жидкости на морозе увеличивается, тем самым она хуже прокачивается по каналам гидроузлов и трубопроводов.

В ходе смены летней «резины» на зимнюю, необходимо параллельно осмотреть тормозной механизм. Внимание надо обращать на остаточную толщину колодок и степень износа тормозного диска. Нужно проверить защитные пыльники и резинометаллические шланги на предмет обнаружения трещин и других дефектов.

Обслуживание тормозных механизмов заключается в нескольких действиях. После снятия колеса следует снять грязь с тормозного суппорта, затем можно демонтировать и его. Далее нужно очистить пазы скобы суппорта, вслед за этим нужно проверить колодки, а также антискрипные пластины.

Отдельного внимания заслуживает тормозной диск, нужно проверить его остаточную толщину и при необходимости заменить. Надо также поставить новые колодки. Если машина имеет систему ABS, нужно проверить состояние датчиков разъёмов и проводку.