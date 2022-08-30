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1 час назад

Новости автомира: Стало известно, на какой тюнинг не обращают внимания гаишники

Илья Родин

Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал в интервью «Газете.Ru», что инспекторы ДПС не обращают внимания на автомобили с минимальным, малозаметным тюнингом. Вместе с тем, они могут наказать за нештатные приборы или устройства.

Стало известно, на какой тюнинг не обращают внимания гаишники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнул, что сотрудники ГИБДД действуют органолептическим методом. Соответственно, если им не удается заметить изменения в конструкции машины невооруженным глазом, то они не останавливают автолюбителей.

«Если признаков тюнинга он [инспектор] не видит, он вас не тронет», - пояснил Ян Хайцеэр.

По его словам, если водитель транспортного средства не включает музыку на всю мощь, не поставил чрезмерно большие или слишком маленькие колеса, то ему можно ехать спокойно - проблем с ГИБДД не будет.

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Вместе с тем, инспекторы могут придраться к таким безобидным устройствам, как нештатная магнитола или сигнализация, так как они формально изменяют конструкцию автомобиля, предупредил Хайцеэр.

Автоэксперт,ГИБДД,
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