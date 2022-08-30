Выгода от покупки авто за границей в 2022 году

Резкое увеличение стоимости авто вместе с дефицитом внутри Российской Федерации спровоцировали возрождение такой профессии, как перегонщики. Новые премиальные автомобили стали пользоваться большим спросом.
На отечественном авторынке популярностью пользуются транспортные средства из Евросоюза, Японии, арабских и прочих стран, где имеются привычные для российского потребителя премиальные бренды авто. Основная выгода имеется в случае доставки автотранспорта премиум-класса. По заявлению перегонщиков, сегодня повышен интерес к Range Rover, Mercedes и BMW.
Такой автотранспорт заказывают не только состоятельные российские клиенты и дилеры, реализующие транспортные средства в рамках параллельного импорта. По новым авто Range Rover ведутся пока только обсуждения, вследствие того, что их ценник очень высокий по причине ажиотажа на территории Европы. Дешевле пригнать Bentley и Rolls-Royce из ЕС, чем приобретать у автодилеров.
Внедорожные версии Lexus и Toyota в настоящее время в основном привозят из арабских государств, так как в ЕС цена на авто больше. Автомобили дороже 47 000 долл. из Японии, 50 000 евро из ЕС и 50 000 долл. из Соединённых Штатов можно привозить только на физлицо.
Причиной этого являются санкции со стороны зарубежных государств. Эксперты назвали следующие разбросы расценок на премиальные бренды: Mercedes версии G-Class – 25 000 000 – 30 000 000 руб., Mercedes в исполнении V-Class – 10 000 000 – 13 000 000 руб., Maybach S-Class – 20 000 000 – 25 000 000 руб., BMW X5 – 10 000 000 – 12 000 000 руб., BMW X7 – 11 000 000 – 12 000 000 руб.
По заявлению автоперегонщиков, данные ценники иногда на тридцать процентов меньше стоимости складских остатков отечественных автодилеров.
В завершении стоит отметить, что эксперты, пытаясь подтвердить данное правило, выяснили, что автомобиль в желаемой версии действительно трудно отыскать. Имеют место дизельные варианты BMW X5, расценивающиеся в 13 000 000 – 15 000 000 руб. В свою очередь, это на 2 000 000 – 3 000 000 дороже, пригоняемых авто из Европы.