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52 минуты назад

Новости автомира: Стало известно, как осенью изменятся цены на новые автомобили

Илья Родин

Замдиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков рассказал в интервью «Газете.Ru», что осенью ожидается повышение цен на автомобили с пробегом. Кроме того, подорожают машины премиум-сегмента.

Желающим купить новый автомобиль дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стариков подчеркнул, что нет предпосылок для снижения цен на автомобильном рынке. Соответственно, ожидать снижения стоимости машин не следует.

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Эксперт пояснил, что в автосалонах постепенно уменьшается количество автомобилей премиум-сегмента. Поэтому их стоимость не только не снизится, но будет расти по мере исчерпания запасов.

По словам Старикова, летом на рынке подержанных автомобилей не было особой динамики, цены не росли, но и не падали. Он уточнил, что осенью они снова начнут подниматься.

Ранее сообщалось, что на российский рынок могут выйти иранские автогиганты. По мнению специалистов, им будет сложно конкурировать с российскими автопроизводителями.

Автоэксперт,Алексей Стариков,Авилон,
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