Желающим купить новый автомобиль дали совет

Замдиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков рассказал в интервью «Газете.Ru», что осенью ожидается повышение цен на автомобили с пробегом. Кроме того, подорожают машины премиум-сегмента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стариков подчеркнул, что нет предпосылок для снижения цен на автомобильном рынке. Соответственно, ожидать снижения стоимости машин не следует.

Эксперт пояснил, что в автосалонах постепенно уменьшается количество автомобилей премиум-сегмента. Поэтому их стоимость не только не снизится, но будет расти по мере исчерпания запасов.

По словам Старикова, летом на рынке подержанных автомобилей не было особой динамики, цены не росли, но и не падали. Он уточнил, что осенью они снова начнут подниматься.