Что делать, если потерялись ключи от машины

Потеря ключей от автомобиля - серьезное испытание для владельца. Первое, что потребуется сделать - вспомнить, где в последний раз они использовались. Нельзя исключать вероятность того, что ключи могли украсть. В таком случае нельзя оставлять транспортное средство без присмотра.

Лучшее решение в случае пропажи автомобильного ключа - взять дубликат, который предусматривается в комплекте при покупке. Но если такой возможностью владелец транспорта не располагает, требуется вызвать эвакуатор и отправить автомобиль к официальному дилеру. Предварительно можно попытаться провести поиски пропавшего ключа. Часто его оставляют дома или на работе. Не всегда автомобилистам улыбается удача, поэтому продолжительные поиски не приводят ни к какому результату.

Видео дня

Если автомобиль уже эвакуирован в сервис, встает вопрос об изготовлении дубликата ключа. Проще всего данные работы проводятся в случае со старыми автомобилями, так как в их ключах не предусматриваются чипы. Если в наличии есть запасной ключ, дубликат можно изготовить в любой момент. Если дубликат не предусматривался, специалисты помогут вскрыть автомобиль, снимут замок и изготовят новый ключ под форму. Для этого потребуется предъявить документы на транспорт.

Как только придет время открывать автомобиль и запускать мотор на месте, потребуется отключать сигнализацию. Если транспорт оборудован не самыми современными системами, справиться с такой задачей просто. Для этого нужно только нажать на кнопку Valet. Если транспорт оборудован системой с иммобилайзером, нужно сразу отвозить его в сервис - самостоятельно отключить такую установку нельзя.

Ключ, который дистанционно поддерживает связь с бортовым компьютером, лучше всего заказывать у официального дилера. В дилерском центре эта процедура может занять много времени, но автомобилист будет спокоен за сохранность транспортного средства. Частным мастерским не так безопасно доверять данные автомобиля. При выполнении услуги утерянный чип-ключ должен быть удален из памяти бортового компьютера.