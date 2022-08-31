Почему двигатель плохо заводится и как решить вопрос

Автомобилисты, когда двигатель плохо запускается, пытаются выявить причины и найти приемлемое решение возникшей проблемы. Практика показывает, что сбой ДВС происходит и «на холодную», и «на горячую».

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Силовой агрегат может плохо запускаться «на горячую» по причине некачественного бензина. Не всегда удаётся оценить эффективность топлива, залитого в бак на АЗС, на которой ранее никогда не заправлялся. В таком случае имеются значительные шансы посадить аккумулятор, «убить» свечи и испортить инжектор.

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Самым худшим исходом станет разрушение ДВС в случае сильной детонации. Таким образом, первой причиной отказа двигателя завестись «на горячую» является неудачная заправка. Чтобы обезопасить мотор от серьёзной проблемы, необходимо использовать присадки в бензобак, они повысят показатели горючего.

Второй причиной отказа двигателя завестись является проблема с воздушным фильтром. Данный вопрос особенно остро стоит зимой, когда наблюдаются значительные перепады температур.

Третьей причиной эксперты называют недостаточное количество воздуха. Специалисты рекомендуют заменить воздушный фильтр.

Основным фактором, вследствие которого ДВС не запускается «на холодную», считают неправильно подобранное масло. Речь идёт о соблюдении необходимой вязкости и консистенции смазывающего состава. На сильном морозе масло загустевает, его трудно прокачать по холодной системе. Необходимо покупать качественную продукцию у проверенных производителей.

В отношении дизельных моторов наблюдается проблема с низкой компрессией. Причиной является износ цилиндропоршневой группы.

Чтобы избежать проблем с запуском мотора, следует периодически осматривать аккумулятор, не забывая менять его один раз в три года. Рекомендуется применять специальные присадки, очищающие топливо.

Имеются также составы, которые удаляют влагу из бака. Необходимо чистить форсунки дизельных двигателей, в таком случае пригодятся специальные присадки для топлива. В ходе ТО нужно обязательно проверить состояние электроцепи и зачистить клеммы.