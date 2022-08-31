Россиянам предрекли жизнь без личных автомобилей

Директор по консультационным услугам компании "Технологии доверия" Виктория Синичкина высказала теорию, согласно которой автомобиль в качестве личного транспорта может стать редкостью уже к 2030 году.
Специалист указала на развитие услуг аренды в этой сфере в крупных городах России. Это стимулирует граждан РФ отказываться от этого вида собственности. Об этом эксперт рассказал ТАСС.
"Растет популярность каршерингов, кикшерингов и общественного транспорта. Причем этот рынок имеет огромный потенциал для роста и по мере его развития потребность в личном автомобиле будет снижаться", - подчеркнула Синичкина.
По ее оценке, уже через 8 лет личный автотранспорт будет скорее исключением. Эта же тенденция может привести к изменению городского пространства - большие парковки станут не нужны.