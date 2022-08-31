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43 минуты назад

Эксперт Синичкина: у жителей городов России почти не будет личного авто к 2030 году

Газета.Ru

Директор по консультационным услугам компании "Технологии доверия" Виктория Синичкина высказала теорию, согласно которой автомобиль в качестве личного транспорта может стать редкостью уже к 2030 году.

Россиянам предрекли жизнь без личных автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист указала на развитие услуг аренды в этой сфере в крупных городах России. Это стимулирует граждан РФ отказываться от этого вида собственности. Об этом эксперт рассказал ТАСС.

"Растет популярность каршерингов, кикшерингов и общественного транспорта. Причем этот рынок имеет огромный потенциал для роста и по мере его развития потребность в личном автомобиле будет снижаться", - подчеркнула Синичкина.

По ее оценке, уже через 8 лет личный автотранспорт будет скорее исключением. Эта же тенденция может привести к изменению городского пространства - большие парковки станут не нужны.

Автоэксперт,
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