Россиянам предрекли жизнь без личных автомобилей

Директор по консультационным услугам компании "Технологии доверия" Виктория Синичкина высказала теорию, согласно которой автомобиль в качестве личного транспорта может стать редкостью уже к 2030 году.

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Специалист указала на развитие услуг аренды в этой сфере в крупных городах России. Это стимулирует граждан РФ отказываться от этого вида собственности. Об этом эксперт рассказал ТАСС.

"Растет популярность каршерингов, кикшерингов и общественного транспорта. Причем этот рынок имеет огромный потенциал для роста и по мере его развития потребность в личном автомобиле будет снижаться", - подчеркнула Синичкина.