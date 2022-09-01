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2 часа назад

Автоэксперт назвал общую черту большинства автоподстав

Мир24иещё 1

Большинство случаев мошенничества на дороге объединяет один фактор. Это нестраховые выплаты, рассказал заместитель председателя Российский партии автомобилистов (РОСПА), глава отделения «Свобода выбора» по Санкт-Петербургу, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Автоэксперт назвал общую черту большинства автоподстав
Фото: МТРК «МИР» / Максим КулачковМТРК «МИР» / Максим Кулачков

Как правило, злоумышленники подстраивают ситуацию, когда жертва случайно задевает оборудование машины или дорогой аксессуар. В некоторых случаях они заявляют, что человек скрылся с места ДТП, причинив ущерб, сообщают «Известия».

В подобных случаях эксперт порекомендовал вызывать полицию. Мошенники не станут дожидаться сотрудников правоохранительных органов и уедут раньше.

Некоторые злоумышленники ездят по кругу и дожидаются, пока кто-то из водителей не заденет их машину, слегка отступив от правил. С такими инцидентами полиции разбираться значительно сложнее, поскольку факт нарушения налицо, а мошенники готовы идти в суд и доказывать свою правоту.

Ранее специалисты перечислили распространенные виды автоподстав. Так, некоторые злоумышленники нарочно бросаются на капот автомобиля и изображают жертву наезда.

Автоэксперт,Александр Холодов,
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