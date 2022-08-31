Авария, которая потрясла мир: 25 лет со смерти принцессы Дианы

Сегодня исполняется 25 лет одной из самых трагичных автокатастроф в истории: в этот день принцесса Диана погибла в результате аварии во время визита в Париж. Вокруг этого инцидента и по сей день ходит немало слухов — издание Autonews.ru решило разобраться в произошедшем и вспомнило все популярные версии случившегося.

Фото: Reuters Reuters

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Принцесса Диана попала в аварию в Париже, заехав ночью в тоннель Альма вдоль набережной правого берега реки Сены. Она направлялась в отель «Ритц» вместе со своим спутником Доди Аль-Файедом; в машине (Mercedes-Benz S280) также находился охранник Тревор Рис-Джонс, а за рулем был замначальника службы безопасности отеля — Анри Поль.

На въезде в тоннель водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в столб, поддерживавший свод проезда. Аль-Файед и Поль погибли на месте, тогда как Диана скончалась в больнице. Единственным выжившим оказался Рис-Джонс: он получил серьезные травмы, но пристегнутый ремень безопасности спас его от смерти. Но после того, как пострадавший пришел в себя, он не смог дать никаких конкретных показаний — это сразу же вызвало подозрения публики, которая принялась озвучивать самые разные версии произошедшего.

Версия №1: неисправность автомобиля

Согласно первой версии, причина аварии заключалась в плохом состоянии автомобиля. Mercedes-Benz S-класса, в котором ехала Диана, принадлежал парку отеля «Ритц», однако изначально она должна была совершить поездку на другом автомобиле, который заменили якобы из-за поломки. В 2017 году следствие опубликовало информацию, которая недвусмысленно намекает, что злосчастный «Мерседес» имел туманную историю: «Ритц» выкупил автомобиль на вторичном рынке после того, как некий угонщик разбил его. Конечно, перед покупкой машину восстановили, но предупредили новых владельцев, что разгоняться выше 60 км/ч опасно — иначе она теряла управляемость. Более того, задние ремни безопасности автомобиля не работали, из-за чего Диана и Аль-Файед не смогли пристегнуться.

Версия №2: превышение скорости

На отрезке дороги, где произошла авария, действовало ограничение скорости до 50 км/ч, и следствие обнаружило, что машина принцессы явно превышала лимит. Сначала эксперты говорили о 190 км/ч, ссылаясь на положение застывшей после аварии стрелки спидометра, но это опроверг производитель — дескать, на Mercedes-Benz S280 стрелка автоматически возвращается на ноль в случае ДТП. Сейчас же считается, что столкновение произошло на скорости 105 км/ч.

Версия №3: вождение в нетрезвом виде

Посмертный анализ крови сидевшего за рулем Анри Поля показал концентрацию алкоголя, втрое превышающую максимально допустимые во Франции нормы. По версии британских следователей, после рабочего дня Поль употребил как минимум пять бокалов алкогольного аперитива: возможно, сесть за руль его заставило начальство отеля. Поэтому одной из вероятных причин аварии официально считается ухудшенная реакция водителя вследствие алкогольного опьянения.

Версия №4: погоня папарацци

Другая теория гласит, что виновниками аварии стали назойливые папарацци, преследовавшие принцессу Диану на каждом шагу. Чтобы отвлечь внимание фотографов, персонал отеля «Ритц» решил провести диверсию и отправил от главного входа машину без пассажиров, пока Диана и Аль-Файед сели в другой автомобиль на заднем дворе. К сожалению, часть папарацци быстро поняла, что к чему, и бросилась в погоню за Дианой. Чтобы сбросить хвост, Анри Поль значительно превысил скорость, что и привело к катастрофе. Суд обвинил девятерых фотографов в непреднамеренном убийстве, троих — во вторжении в частную жизнь за съемку разбитого автомобиля. Но в итоге обвинения были сняты.

Версия №5: другой автомобиль

Французские следователи выдвинули другую версию. Они допустили, что, перед столкновением, машина принцессы врезалась в белый Fiat Uno, чьи следы были обнаружены на месте происшествия. Свидетели подтвердили, что такой автомобиль действительно проезжал в тоннеле, но он скрылся сразу после аварии. Также есть теория, что этот Fiat подрезал Mercedes-Benz. Согласно этой версии, главным подозреваемым считается фотограф Джеймс Андансон, владевший такой же моделью машины и ранее замеченный за съемкой Дианы. Правда, в конце концов криминалисты не нашли следов столкновения, да и сам папарацци имел алиби. Через год Андансон был найден мертвым — его смерть списали на самоубийство.

Версия №6: покушение спецслужб

Мохаммед Аль-Файед, отец погибшего Доди Аль-Файед, настаивал на том, что трагедия стала результатом действий британской разведки. Якобы убийство Дианы могло быть делом рук королевской семьи, которой категорически не понравилось, что принцесса завела роман с мусульманином. Впрочем, целью спецслужб также мог быть и сам Доди Аль-Файед — его семья имела достаточно врагов.