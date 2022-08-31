Любимая машина Горбачева: история ЗИЛ-41047

Как правило, если главам государств приходится передвигаться на машине, для этого используются специально подготовленные, бронированные автомобиле, оснащенные защитой на случай покушения. Советский автопром тоже занимался такими разработками, но Михаил Горбачев предпочитал небронированный ЗИЛ-41407. Журнал «За рулем» разобрался в необычной истории появления этой машины.

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Как появился ЗИЛ-41047

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Главной машиной первого и последнего президента СССР был ЗИЛ-41047 1986 года выпуска. Примечательно то, что, в отличие от многих своих предшественников, большую часть времени Горбачев передвигался на небронированном автомобиле, хотя изначально он был разрабатывался как самый настоящий броневик.

ТАСС

История ЗИЛ-41047 началась в 1980 году, когда руководство Кубы попросило СССР предоставить защищенное средство передвижения для Фиделя Кастро. Это была далеко не первая подобная просьба: двумя годами ранее правительство Афганистана тоже запросило бронированные лимузины для своих лидеров. Тогда советские инженеры решили проблему, отправив в союзное государство два экземпляра ЗИС-115 — личного автомобиля Сталина. Он же и послужил основой для разработки защищенной версии ЗИЛ-4104 для Кастро. Проект получил индекс ЗИЛ-4105.

РИА Новости

Главным отличием новинки от большинства аналогичных машин стала необычная конструкция. Если западные производители обшивают стандартные корпусы автомобилей стальными листами, то советские инженеры поступили иначе: сначала они собрали тяжелую бронированную капсулу, после чего закрепили на ней все остальное. Пятитонный бронированный ЗИЛ-4105 получился настолько тяжелым, что для него пришлось разработать специальные шины — изнутри они дополнительно были покрыты веществом, которое заполняло пробоины от пуль. Взрывобезопасный бензобак получил такую же защиту.

РИА Новости

Опытный образец машины был готов в том же году. Для того, чтобы проверить надежность брони, в него стреляли из автомата Калашникова и СВД, а также взорвали гранаты над крышей и под днищем. Как показали экстремальные тесты на прочность, защита ЗИЛ-4105 превосходила показатели ближайшего аналога — американского Cadillac Fleetwood Limousine.

РИА Новости

В 1984 два серийных бронированных образца ЗИЛ-41051 отправили Фиделю Кастро, но затем конструкторы решили не останавливаться на достигнутом и продолжили совершенствовать проект. Год спустя автомобиль, теперь уже под индексом ЗИЛ-41052, получила такой же дизайн, что и ЗИЛ-41047. В итоге уже в 1988 году в парке автомобилей Михаила Горбачева появился бронированный семиместный седан, хотя по Москве его, как правило, возили в обычной версии машины. Защищенная использовалась преимущественно для поездок в неспокойные регионы.

ТАСС