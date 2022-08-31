Руль и замок зажигания заблокированы: что делать?

Когда в автомобиле заблокировано рулевое колесо, а ключ в замке зажигания не проворачивается, это может указывать на разные неполадки. Не всегда решить проблему можно самостоятельно.

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Автопроизводители стараются постоянно совершенствовать технологии для транспортных средств. В особенности развиваются системы, которые защищают автомобили от угона злоумышленниками. Некоторые устройства устанавливаются уже при сборке на заводе, но есть и дополнительные опции, которые можно установить уже после покупки транспорта. Но даже в работе таких установок могут возникать сбои, которые доставляют проблемы владельцу машины.

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Что делать водителю, если в автомобиле заблокировалось рулевое колесо, а ключ в замке зажигания не поворачивается? Перед тем, как искать причины, следует вспомнить, какие манипуляции проводились с транспортном за последнее время. Если автомобилист ремонтировал систему зажигания или рулевое колесо, вполне возможно, что это последствия неправильных манипуляций. Если никаких работ с конструкцией транспортного средства не проводилось, следует рассмотреть распространенные причины проблемы.

Самая банальная - рычаг коробки передач стоит в режиме парковки. Еще одна причина - нарушение в работе соленоида. Кроме того, в автомобиле может подклинивать ключ или выключатель КПП. Если автомобиль оборудован автоматической КПП, блокировка руля может происходить в режиме парковки, когда срабатывает концевик. Он оказывает действие на электромагнит, который фиксирует руль и замок зажигания. Такая проблема может проявляться, когда водитель перемещает рычаг из режима паркинга в другой.

Если не получается провернуть ключ в замке зажигания, это может происходить из-за деформации ключа или засора внутренней полости. Иногда автомобиль может демонстрировать такое поведение, если на улице стоит низкая температура. Как только причина неисправности будет установлена, можно приступать к ее устранению. Есть несколько способов, которые на практике показали свою эффективность.