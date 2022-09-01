В России изменились правила техосмотра

«Что фактически происходит и что мы сейчас наблюдаем, вот пример. Мне только что звонили коллеги из Севастополя. Приезжает туда владелец, физическое лицо на автомобиле, зарегистрированном во Владимирской области, и не для чего-нибудь, а, как в народе говорят, «бомбить». Без шашечек, без всяких плафончиков, без всего, просто занимается извозом. И он считает, что ему ничего не надо проходить только потому, что он является владельцем (физическое лицо) и автомобиль принадлежит ему. То, что на дорогах поехали ведра с гайками, которые раньше стояли как постаменты перед рекламными щитами, — это, по-моему, уже видно невооруженным глазом. Если не брать официальную статистику, а реальные контакты, даже со структурами, которые занимаются дорожно-транспортными происшествиями, то все говорят: «Не прошло и полгода, как рост количества ДТП по причине технической неисправности очевидно растет». Хлам, который стоял раньше, без стеснения поехал по дорогам».