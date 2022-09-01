В России изменились правила техосмотра

В России с 1 сентября отменяется часть обязательных пунктов проверки при техосмотре машин. Теперь капающее масло или тосол, а также коррозия шлангов тормозной системы больше не являются препятствием для получения диагностической карты. Не будут специалисты и замерять уровень шума выхлопной системы, проверять работу стеклоомывателей и штатной противоугонной системы. При этом по правилам дорожного движения (ПДД) водитель обязан следить за техническим состоянием автомобиля, а ездить без аптечки или огнетушителя все еще нельзя, за это предусмотрен штраф в 500 рублей.
С января этого года в России обязательный техосмотр был отменен для большинства автовладельцев. Сейчас его нужно проходить только коммерческому транспорту, а также всем авто при постановке на учет. Как отмечает президент союза «ТехЭксперт» Сергей Зайцев, отмена обязательного техосмотра уже привела к негативным последствиям, а дальнейшие смягчения могут еще ухудшить ситуацию.
Сергей Зайцев, президент союза «ТехЭксперт»:
«Что фактически происходит и что мы сейчас наблюдаем, вот пример. Мне только что звонили коллеги из Севастополя. Приезжает туда владелец, физическое лицо на автомобиле, зарегистрированном во Владимирской области, и не для чего-нибудь, а, как в народе говорят, «бомбить». Без шашечек, без всяких плафончиков, без всего, просто занимается извозом. И он считает, что ему ничего не надо проходить только потому, что он является владельцем (физическое лицо) и автомобиль принадлежит ему. То, что на дорогах поехали ведра с гайками, которые раньше стояли как постаменты перед рекламными щитами, — это, по-моему, уже видно невооруженным глазом. Если не брать официальную статистику, а реальные контакты, даже со структурами, которые занимаются дорожно-транспортными происшествиями, то все говорят: «Не прошло и полгода, как рост количества ДТП по причине технической неисправности очевидно растет». Хлам, который стоял раньше, без стеснения поехал по дорогам».
Кроме того, из-за невостребованности услуги в России сокращается количество пунктов технического осмотра, и в некоторых регионах для прохождения процедуры порой приходится ехать в другой город. Проблема заключается еще и в стоимости ТО, которая устанавливается региональными властями и не всегда выгодна бизнесу. К примеру, в Москве такая услуга стоит 720 рублей. В сентябре стоимость, скорее всего, вырастет, но всего до 913 рублей.
При этом, несмотря на активную борьбу с нарушителями, никуда не делась покупка «серых» диагностических карт, говорит председатель региональной Ассоциации станций технического обслуживания Ольга Селезнева.
Ольга Селезнева, председатель региональной Ассоциации станций технического обслуживания:
«Само по себе событие, когда техосмотр стал необязательным, было шокирующим. Мы сегодня техническое состояние автомобиля не можем никак вообще проверить, пока ТС не попало в ДТП и не прошла какая-то определенная экспертиза. Я знаю огромное количество пунктов достойных, качественных, которые работали с 2012 года, они не прошли аккредитацию только по той простой причине, что в документах была допущена какая-то техническая ошибка: неправильно поставлена запятая либо какой-то документ не был подложен. А эти пункты действительно работали очень честно. Никогда в жизни через интернет не продавали диагностических карт. К сожалению, это происходит по всей России. Если вы сегодня посмотрите реестр технических операций, которые были, грубо говоря, два года назад до введения этой реформы, то эта база сократилась в разы. А те люди, которые как торговали через интернет, то они так и продолжают».
«Серые» диагностические карты чаще всего делаются при помощи фоторедакторов. То есть, судя по фотографиям, авто побывало на осмотре, но в реальности никто никуда не ездил. Такая услуга стоит дороже техосмотра — порядка 2000-3000 рублей, и пользуются ею чаще всего те, у кого неисправен автомобиль или внесены запрещенные изменения в конструкцию.
Тем, кто попался с поддельной техкартой, в ГИБДД могут не только аннулировать ее, но и снять автомобиль с регистрации, после чего придется проходить техосмотр и снова ставить машину на учет.