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2 часа назад

Покупка автомобиля в Китае: можно сэкономить, но ждать придется долго

Motor.ruиещё 2

Несколько российских СМИ сообщили о росте популярности покупки автомобиля в Китае через посредников и рассказали о нюансах «серых» поставок. Наибольшей популярностью у россиян пользуются автомобили массового сегмента и премиальные электрокары, которые действительно стоят значительно дешевле в КНР. Впрочем, миллионы сэкономить на покупке не получится, к тому же существует риск потери денег. Да и ждать машину придется долго – этот процесс может растянуться на три месяца.

Названы плюсы и минусы покупки автомобиля в Китае
Фото: ChanganChangan

Одной из первых о «сером» импорте автомобилей из Китая рассказала «Газета.ru». По словам опрошенных участников теневого рынка, выгоднее всего привозить в Россию новые электрокары, например, марки BYD. Доставка 500-сильной машины с запасом хода 505 километров «под ключ» обойдется в 4,4-4,5 миллиона рублей. На покупке Changan Uni-K в Китае можно сэкономить до 400 тысяч рублей по сравнению со стоимостью этой модели у официального дилера в России, а гибридный кроссовер Geely Xingyue L (Monjaro), который официально должен появиться на нашем рынке до конца 2022 года, уже можно купить с доставкой за 3,1 миллиона рублей.

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Но есть нюансы. Во-первых, с ростом популярности такого вида посредничества увеличивается и число мошенников. Обычно они требуют полную предоплату, а гарантией добросовестности будущей сделки может послужить только рекомендация знакомых. Во-вторых, срок доставки достигает трех месяцев, так как машины возят не напрямую в Россию из Китая, а, как правило, через Республику Беларусь или Казахстан, которые входят в Таможенный союз ЕАЭС – там автомобили проходят таможенное оформление, что позволяет снизить платежи.

В России изменились правила техосмотра

Это подтверждают и специалисты, опрошенные порталом E1.ru, которые занимаются таким видом посредничества. Маршрут, по которому возят автомобили из Китая, получается длинным: их доставляют железной дорогой или автовозами, и в среднем срок ожидания составляет 1,5–2 месяца, но в договорах чаще фигурирует срок в 100–110 дней.

Курс юаня к рублю зафиксировался на уровне пятилетнего минимума, так что китайские автомобили действительно стоят на домашнем рынке значительно дешевле, чем в России. E1.ru сравнивает начальную стоимость моделей в Китае с РРЦ в нашей стране: в пересчете на рубли по нынешнему курсу, Geely Tugella можно купить в КНР за 1,18 миллиона рублей против 3,5 миллиона рублей в России (пошлина составляет 662 тысячи рублей), Haval Dargo китайской сборки – 1 миллион рублей против 3,1 миллиона за кроссовер, произведенный на тульском заводе, Chery Tiggo 8 – от 890 тысяч рублей вместо 2,48 миллиона в России.

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