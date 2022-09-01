Названы плюсы и минусы покупки автомобиля в Китае

Несколько российских СМИ сообщили о росте популярности покупки автомобиля в Китае через посредников и рассказали о нюансах «серых» поставок. Наибольшей популярностью у россиян пользуются автомобили массового сегмента и премиальные электрокары, которые действительно стоят значительно дешевле в КНР. Впрочем, миллионы сэкономить на покупке не получится, к тому же существует риск потери денег. Да и ждать машину придется долго – этот процесс может растянуться на три месяца.

Фото: Changan Changan

Одной из первых о «сером» импорте автомобилей из Китая рассказала «Газета.ru». По словам опрошенных участников теневого рынка, выгоднее всего привозить в Россию новые электрокары, например, марки BYD. Доставка 500-сильной машины с запасом хода 505 километров «под ключ» обойдется в 4,4-4,5 миллиона рублей. На покупке Changan Uni-K в Китае можно сэкономить до 400 тысяч рублей по сравнению со стоимостью этой модели у официального дилера в России, а гибридный кроссовер Geely Xingyue L (Monjaro), который официально должен появиться на нашем рынке до конца 2022 года, уже можно купить с доставкой за 3,1 миллиона рублей.

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Но есть нюансы. Во-первых, с ростом популярности такого вида посредничества увеличивается и число мошенников. Обычно они требуют полную предоплату, а гарантией добросовестности будущей сделки может послужить только рекомендация знакомых. Во-вторых, срок доставки достигает трех месяцев, так как машины возят не напрямую в Россию из Китая, а, как правило, через Республику Беларусь или Казахстан, которые входят в Таможенный союз ЕАЭС – там автомобили проходят таможенное оформление, что позволяет снизить платежи.

Это подтверждают и специалисты, опрошенные порталом E1.ru, которые занимаются таким видом посредничества. Маршрут, по которому возят автомобили из Китая, получается длинным: их доставляют железной дорогой или автовозами, и в среднем срок ожидания составляет 1,5–2 месяца, но в договорах чаще фигурирует срок в 100–110 дней.