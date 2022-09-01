На какой тюнинг не обратят внимания инспекторы ГИБДД

Формально не являющиеся изменениями конструкции элементы внешнего тюнинга автомобиля могут стать причиной проблем. При этом сотрудники Госавтоинспекции не обратят внимания на другие виды тюнинга, утверждает автоэксперт, вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

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Как отметил эксперт, при выявлении изменений в конструкции автомобиля инспектор будет в первую очередь руководствоваться визуальными данными. Если сотрудник ГИБДД не увидит признаков тюнинга, такой автомобиль он осматривать более тщательно не будет, сообщает "Тарантас-ньюс" в четверг, 1 сентября.

Если из машины не доносятся "басы" повышенной мощности, если размер колес стандартный, ее, скорее всего, пропустят. Инспекторы могут игнорировать даже тюнингованную подвеску, если она не изменяет дорожный просвет.

При этом формально внесением изменений в конструкцию транспортного средства будет являться установка нештатной магнитолы или сигнализации, при этом механик проводит вмешательство в электросистему автомобиля.