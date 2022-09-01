Как защитить колеса от воровства?

В последнее время участились случаи воровства автомобильных колёс. Эксперты решили рассказать, как защитить себя от этой проблемы.

Фото: Car.ru Car.ru

В основном злоумышленники, воруя колёса, ослабляют гайки на них, а также подкладывают под дно заранее приготовленные кирпичи. Потом они подставляют подкатный домкрат, поднимая авто одним боком вверх. При этом колеса довольно просто снимаются. Вместо домкрата подкладываются кирпичи.

Ворам можно воспрепятствовать несколькими методами. Самым действенным является установка «секреток». Речь идёт о болтах с уникальными головками. Насадку (ключ) для них изготавливают в единственном экземпляре.

Колесные «секретки» различаются по профилям. Имеют место фигурные варианты, являющиеся комбинацией искривленных канавок. Данные болты обеспечивают высокую степень защиты. Однако они служат недолго, так как их сложный профиль быстро стачивается. Такие болты обладают вращающимся кольцом вокруг основы, не дающим использовать разводные ключи для откручивания.

Ещё изготавливают головки по типу несимметричных многоугольников. Они могут получить 8–40 граней. Надежность замка увеличивается с повышением количества этих граней. Со временем данные головки срезаются баллонными ключами, превращаясь в гладкие окружности. По причине проворачиваемости инструмента, «секретку» приходится в итоге высверливать.

Используются также дырчатые болты, обладающие несколькими отверстиями на шляпке. Они используются в виде пазов, куда вставляют уникальную насадку для баллонного ключа.

Злоумышленников можно отпугивать сигнализациями со специальными датчиками присутствия либо реагирующей на удары/толчки/вибрации. Можно поставить авто ближе к бордюру для затруднения подъёма домкратом.

Некоторые автовладельцы устанавливают на колесах специальные метки. Нужно, чтобы краска плохо стиралась, а метки хорошо читались. В случае кражи таких колёс, метки помогут в поиске украденного имущества.