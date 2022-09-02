Что будет, если постирать электронный автомобильный ключ

Частенько автолюбители забывают ключи от своей машины в карманах одежды, которая потом попадает в стиральную машинку. Эксперты решили разобраться, чем опасна для электронных ключей-брелоков зажигания подобная стирка.

Фото: Car.ru Car.ru

Чипированные ключи бывают трёх видов. Самый бюджетный размещает в своей рукоятке одну рамку по типу контрольных систем в современных магазинах. Чип является небольшим цилиндром, который содержит индуктивную специальную катушку с микросхемой. Её память программируется индивидуальным кодом ключа. Он отсылается ответным определённым импульсом в случае опрашивания его автомобильным иммобилайзером.

Видео дня

Для чипа не требуется батарейка. Он запаян внутрь рукоятки и является герметичным, что в итоге позволяет использовать устройство под дождем, нырять с ним в реке и даже стирать совместно с одеждой.

При этом для более совершенных устройств предусмотрен второй блок управления автомобильным центральным замком. В случае нажатия на клавиши, происходит открытие замков дверей. При этом сигналы будет поступать в иммобилайзер. Такой ключ внутри оснащён радиопередатчиком, запитываемым от съемных батареек. Ключ срабатывает на расстоянии не больше 30–50 метров.

У определённых авто центральные замки связаны со штатными сигнализациями, включающими сирены с датчиками наклона либо движения. Из-за сложности устройства и необходимости смены аккумулятора каждую пятилетку не обеспечивается должная герметичность корпуса. Крышку требуется временами открывать, нажимая специальные кнопки. Вследствие этого ключ обладает ограниченной защитой от воды.

Брелок можно использовать в снег, а также дождь, ронять по неосторожности в лужи, однако опускать устройство надолго полностью в воду нежелательно. Оно может не пережить долгих стирок. При этом возможны повреждения микросхем ключа.

В случае попадания чипированного ключа в воду, устройство не моментально выйдет из строя. Определённое время корпус ключа будет сопротивляться проникновению воды. Таким образом, если автовладелец оперативно вытащит брелок, тогда ему удастся его спасти.

Вначале нужно разобрать автомобильный ключ, открыть крышечку, а также удалить аккумулятор. Далее следует максимально аккуратно осуществить обработку поверхности платы при помощи спирта. Благодаря этому можно будет избежать окисления оловянных и медных соединений, потому что спирт способствует выталкиванию воды.