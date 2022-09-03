"И снова 3 сентября": чем запомнился день для автопрома

Третье сентября, как известно, "день прощанья", а еще "день, когда горят костры рябин". Кто не вспоминает строчки из песни Михаила Шуфутинского в третий день осени. Но если обратиться к автоиндустрии, можно найти гораздо больше важных ассоциаций с этой датой. Издание Autonews решило напомнить читателям, чем важен день 3 сентября для автомобильной промышленности и других видов наземного транспорта.

Фото: ТАСС ТАСС

1875: день рождения Порше

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Будущий выдающийся конструктор автомобилей Фердинанд Порше, основатель компании Porsche родился 3 сентября 1875 года. Он появился на свет в чешском городке Вратиславице в семье хозяина ремонтной мастерской жестянщика Антона Порше. Фердинанд был младшим из трех детей у своих родителей. Планировалось, что сын пойдет по стопам отца, однако мальчик решил поступать в техническое училище. Он интересовался самоходными экипажами (так в те годы назывались автомобили).

Окончив училище, Порше начал проектировать и строить машины, а в 1898 году он стал автором идеи о создании автомобиля на электрической тяге. По замыслу конструктора, такая машина должна была ездить быстрее, чем авто на двигателе внутреннего сгорания, и при этом пользоваться популярностью у покупателей. Пробный экземпляр, созданный Порше, умел разгоняться до 40 километров в час, что по понятиям той эпохи было вполне приличной скоростью.

Фердинанд Порше является создателем таких автомобилей, как Prinz-Heinrich и Sascha, спортивных моделей Mercedes — S и SS, оснащенных компрессорными моторами. В 1931 году в Штутгарте открылось конструкторское бюро Porsche, которое стало разрабатывать двигатели всех видов, а также занялось созданием мотоциклов и автомобилей.

В 1947 году конструктор вместе с сыном Ферри создал автомобиль Porsche 356.

Знаменитый инженер умер в 1951 году, оставив свое предприятие Порше-младшему.

1880: появление электрического трамвая

Третьего сентября 1880 года инженер Федор Пироцкий представил в Санкт-Петербурге первый в России электрический трамвай. За основу он взял питерскую конку — вагон, который тянули лошади. Однако Пироцкий был вынужден прекратить работы по проекту из-за проблем с финансированием. В итоге талантливого российского изобретателя обошли братья фон Сименс, которые в 1881 году запустили в Берлине регулярную трамвайную линию, работающую на электроэнергии. Именно их изобретение теперь считается первым в мире электрическим трамваем. В Российской империи трамвай на электричестве появился только спустя 11 лет — в Киеве.

1922: гонка на автодроме Монца

В Италии 3 сентября 1922 года состоялась первая в истории гонка на знаменитом автодроме Монца. Эта гоночная трасса, расположенная вблизи Милана, является одной из старейших в мире.

Монца была построена миланским Автомобильным клубом, который приурочил ее открытие к своему 25-летию. На строительство автодрома ушло около полугода.

В наше время на этой трассе проводится Гран-при Италии Формулы-1. Болиды проезжают Монца на очень высоких скоростях, поскольку на автодроме много протяженных прямых участков. Именно там были установлены рекорды максимальной скорости и скорости на круге. Трасса под Миланом считается одной из самых быстрых в мире.

1950: первый чемпион Формулы-1

Кроме того, на автодроме Монца — тоже 3 сентября, но уже в 1950 году — определился первый в истории чемпион Формулы 1. Им стал пилот Alfa Romeo Джузеппе Фарина. Итальянскому гонщику удалось обойти своего главного конкурента — аргентинца Хуана Фанхио. Правда, этот титул чемпиона стал для Фарины первым и единственным.

1967: В Швеции началось правостороннее движение

Еще одна веха в истории автотранспорта — переход Швеции на правостороннее движение, который состоялся 3 сентября 1967 года. До того момента это была единственная страна в континентальной Европе, где практиковалось левостороннее передвижение машин по дороге. Это создавало проблемы при пересечении границ Швеции с Данией, Норвегией и Финляндией.