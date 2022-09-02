Россияне поделились впечатлениями о своих иранских автомобилях

Иранская Iran Khodro (IKCO) планирует триумфальное возвращение на российский рынок, где составит компанию АвтоВАЗу в бюджетном сегменте. Первенцем новой линейки IKCO в России должен стать седан Tara на платформе Peugeot 301: недавно его представили на Московском автосалоне, а продажи обещают запустить в начале 2023 года. В преддверии появления марки в РФ портал Auto.Mail.ru спросил у владельцев старых «иранцев», что они думают о своих машинах, купленных еще в 2000-х.

Фото: Auto.ru Auto.ru

Все опрошенные отметили надежность иранских машин. Свой Samand 2008 года владелица Татьяна называет машиной на каждый день и случай, которому, благодаря большому клиренсу, не страшна зима. Среди плюсов — отсутствие перерасхода масла, устойчивость, жесткая подвеска, а также необычный женский голос бортового компьютера. Главный недостаток кроется в дорогих запчастях «Саманда», который тоже базируется на французской платформе.

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Борис, купивший свой Samand восемь лет назад, машиной тоже доволен. Он характеризует ее как «безотказную», но отмечает, что шумоизоляция оставляет желать лучшего: на скорости более 80 километров в час он постоянно слышит шум ветра над головой.

Василий хвалит Samand за управляемость, богатое оснащение, простор в салоне и багажнике. Также он доволен работой обогревателя и возможностью заправляться АИ-92, а недостатки за такую цену, по его словам, машине можно и простить. Проблему дорогих запчастей он решает покупкой аналогов.

«Не тачка-гонка, но и не тупой валенок», — подытожил владелец.

А вот пользователю с ником Fer печка «Саманда» не угодила, а точнее ее блок управления, который сгорает. В салоне «никаких неожиданностей», но отделка вполне приемлемая — мягкий и не скрипучий пластик. У одного из опрошенных с Samand связана страшная история со счастливым концом: его жена, разогнавшись до 160 километров в час, слетела в овраг и врезалась в деревья. Автомобиль оказался полностью разбит, но женщина отделалась переломом ребра.

«Спасибо машинке, сама погибла, а жену сберегла!» — похвалил «иранца» Александр.