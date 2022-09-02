Лучшие автомобили для города: как выбрать

Водителям, которые собираются приобрести автомобиль для города, нужно ориентироваться на такие условия, как пробки и проблемы с парковкой. Машина, предназначенная для городских поездок, должна иметь желательно небольшие габариты, быть юркой и потреблять немного топлива. Лучше, если автомобиль, который эксплуатируется в городских условиях, оснащен автоматической, а не механической коробкой передач. Разумеется, эти требования не абсолютные и зависят от конкретного владельца авто и задач.
Сайт autospot составил список машин, которые рекомендуются для городских поездок. Такие автомобили имеют двигатели объемом от 1 до 1,8 литра и мощностью от 67 до 150 лошадиных сил. Эти показатели обеспечивают экономичный расход горючего. На 100 километров требуется 4,5-8,7 литра бензина. А мощности в 150 сил достаточно, чтобы соответствовать общей скорости потока и выполнять безопасные обгоны в городских условиях.
Лучше, если у машины для городских поездок будет бензиновый мотор, советует favorit-motors.ru. Современные двигатели на бензине экономичны и не имеют типичных для дизеля проблем, например, вибрации, специфического запаха и замерзания в холодное время года.
Лучший городской автомобиль имеет небольшие габариты и вместительное багажное отделение. Маневренность обеспечивается не только благодаря компактным размерам, но и за счет показателя предельного поворота передних колес. В список машин для городской езды (который будет приведен ниже) включены авто с радиусом разворота 4,5-5,6 метра. Все транспортные средства из перечня переднеприводные. Такие автомобили имеют хорошую управляемость на любом дорожном полотне за счет, они устойчивы и быстро реагируют на команды водителя.
Кроме того, машины, которые эксплуатируются в городских условиях, должны иметь следующие современные системы безопасности:
Малолитражный хэтчбек Kia Picanto хорош в городских условиях за счет своих размеров и небольшого расхода топлива. Ездить на нем по городу очень удобно, как и парковаться в неудобном месте. Маневренности способствует небольшой вес машины. Она может быстро остановиться, что особо полезно при небольшой дистанции между транспортными средствами на дороге.
Это городское авто отличают компактность, привлекательный внешний вид и легкость в управлении. Бензиновый мотор объемом 1,4 литра и мощностью 125 лошадиных сил способен обеспечить скорость до 204 километров в час. Еще одно преимущество — небольшой расход горючего.
Ford Fiesta выпускается с несколькими вариантами двигателей, но для поездок по городу лучше выбрать бензиновый мотор мощностью 60-90 лошадиных сил. В авто использовано много полезных технических решений, включая функцию экстренного торможения и стабилизацию движения. Есть качественная климат-система и бортовой компьютер.
Такие автомобили можно найти в кузове седан или хэтчбек. Kia Rio хороша как семейное авто, поскольку имеет большой объем багажника (у седана — 390 литров). Также она подходит для зимы: машина устойчива на дороге и имеет производительный двигатель (107 или 123 лошадиные силы). Среди полезных систем — экстренное торможение и стабилизация на дороге.
Хэтчбек Renault Sandero экономно потребляет топливо и имеет небольшой объем двигателя (1,6 литра при мощности 113 лошадиных сил), что выгодно для городской езды. Машина оснащается как автоматической, так и механической коробкой передач. Среди других преимуществ — хорошая управляемость и вместительное багажное отделение (320 литров).
Этот автомобиль компактный, надежный и эргономичный. Им приятно управлять, а в салоне комфортно находиться. Мощность двигателя начинается от 75 лошадиных сил, что очень хорошо для езды по городу. Такие автомобили рассчитаны на пробег до 200 тысяч километров — отличный показатель. Среди недостатков — шумная подвеска.
Эта модель "АвтоВАЗа" отличается высокой управляемостью, что будет полезно в условиях пробок. Еще одно преимущество — просторный салон. Машина устойчива на дороге, имеет хорошие ходовые качества и удобную регулировку сидений. К слабым местам относятся качество сборки, маневренность, долговечность и дизайн салона.