Названы самые доступные новые автомобили в России

В настоящее время резкий рост стоимости на автомобили в России постепенно замедлился. При этом цены на машины у дилеров все равно остаются высокими. Пока одни эксперты ожидают, что в скором времени машины начнут дешеветь, журналисты портала Autonews.ru составили рейтинг из восьми самых доступных автомобилей на российском рынке. При этом реальная стоимость на модели чаще всего превышает рекомендованные розничные цены производителей.

Фото: Lada Granta Lada Granta

Самым доступным автомобилем на отечественном рынке по-прежнему остается Lada Granta. При этом сейчас покупателям доступна упрощенная версия модели без ABS и подушек безопасности, но с 1,6-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Такую модификацию «Гранты» автосалоны оценивают примерно в 680 000 рублей.

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Самым дешевым внедорожником в стране является Lada Niva Legend. За ту же «антикризисную» версию с 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра, пятиступенчатой механической трансмиссией, полным приводом с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала придется заплатить минимум 1,2 миллиона рублей. При этом официальная рекомендованная стоимость модели составляет 806 900 рублей.

Кроме того, в Москве все еще продают культовую «Буханку». За пятиместный УАЗ-452 с 2,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 112 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой» автосалоны просят от 1,3 миллиона рублей. Но есть и продавцы, которые оценивают легендарный фургон в полтора миллиона.

Следующее место в списке самых бюджетных моделей занимает Lada Vesta, официальная стоимость которой начинается от 1 121 900 рублей. При этом реальные цены на модель чаще всего превышают 1,3 миллиона. А за Vesta NG, которые присутствуют в автосалонах в ограниченном количестве, продавцы запрашивают до 2,3 миллиона рублей.

Что касается зарубежных моделей, то самым доступным вариантом в стране является Kia Picanto. Малолитражку с литровым 67-сильным мотором оценивают минимум в 1 332 900 рублей.

Следом расположился популярный Hyundai Solaris, который можно без проблем найти в дилерских центрах. За корейский седан с «механикой» менеджеры просят от полутора миллионов рублей. За автоматическую трансмиссию придется доплатить примерно 150 000.

Так же в дилерских центрах присутствуют Volkswagen Polo. Популярный лифтбек в столичных автосалонах оценивают от 1,7 миллиона рублей за версию с 1,6-литровым двигателем и механической трансмиссией. Модель на «автомате» дороже примерно на 100 000.

Замыкает список доступных для россиян автомобилей китайский Geely Coolray.

Кроссовер, оборудованный полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями стоит у дилеров от двух миллионов рублей. При этом официальная стоимость на сайте производителя более чем на сто тысяч меньше.