Honda Civic и Audi TT RS сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В гонке по прямой авторы проекта свели два профессионально подготовленных к дрэг-рейсингу автомобиля, представляющие две школы автомобилестроения — японскую и немецкую — и две эпохи, поскольку одна модель родом из самого начала 1990-х годов, а другая — уже из наших дней, 2018 года выпуска.