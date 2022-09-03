Honda Civic и Audi TT RS сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В гонке по прямой авторы проекта свели два профессионально подготовленных к дрэг-рейсингу автомобиля, представляющие две школы автомобилестроения — японскую и немецкую — и две эпохи, поскольку одна модель родом из самого начала 1990-х годов, а другая — уже из наших дней, 2018 года выпуска.
Команда Томми Хондроса подготовила к гонкам по прямой выпущенный в 2018 году Audi TT RS. Отдачу фирменного 5-цилиндрового 2,5-литрового турбомотора довели до 900 лошадиных сил. Столь мощный двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.
Весит при этом полноприводный спорткар немногим более 1400 килограммов. Соперником для немецкой модели стала Honda Civic из 1994 года.
Хэтчбек массой чуть более 1100 килограммов имеет полный привод и невероятно мощный мотор — 1085-сильный турбированный двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В итоге получилась весьма интересная дуэль.