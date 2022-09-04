Причины скрипа колодок при нажатии на педаль тормоза

Автолюбители беспокоятся, когда слышен скрежет тормозов, но не всегда удаётся заехать на СТО или вызвать эвакуатор. Нужно уметь самому определять основные причины скрипа данных элементов и устранять их.

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Тормоза могут издавать неприятные звуки не только при торможении, но и в ходе поездки. Колодки имеют металлические лепестки, когда они постепенно стираются вследствие эксплуатации транспортного средства, слышится неприятный скрежет.

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Данный звуковой эффект нужен, чтобы водитель понимал, что пора заменить колодки на новые.

Необходимо проверить дисковые тормоза, вывернув руль в сторону, при выключенном двигателе, и осветив фонариком колодку.

Нужно попытаться определить её толщину. Если она ещё не тонкая, но тормоза всё равно скрипят, следует немедленно ехать к специалистам.

Также надо поступить, если самому не удаётся определить на глаз степень износа колодок. Визг данных элементов возникает вследствие вибрации в зоне их соприкосновения с тормозным диском. Речь идёт о протяжном визге и скрипе.

Производители устанавливают между колодкой и поршнем суппорта «противоскрипную» пластину, которая гасит вибрацию.

На СТО её могут выбросить для того, чтобы автолюбитель, услышав скрип и визг, снова вернулся для ремонта. В том случае, если водитель давно не менял колодки и они начали скрипеть, необходимо выбрать автосервис, к которому имеется доверие.

Если нет возможности обратиться к специалистам, нужно попытаться решить проблему самостоятельно. Следует убедиться в том, что колодки действительно износились. В ряде случаев старая «противоскрипная» пластина могла проржаветь или разрушиться. В таком случае её нужно заказывать отдельно. Её быстрый износ происходит из-за невысокого качества металла.

Иногда новым колодкам нужно притереться и визг исчезает через несколько дней.

Если всё же он не пропадает, нужно обратиться к профессионалам. Визг колодок возможен и тогда, когда они закисли. В таком случае имеется специальная «антискрипная» смазка. Следует обезжирить все поверхности, а затем нанести тонкий слой данного состава.