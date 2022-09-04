Почему при заправке автомобиля необходимо глушить двигатель?

На любой автозаправочной станции можно увидеть таблички с рекомендациями для автомобилистов. В некоторых случаях на таких стендах бывают написаны правила использования станции. Пренебрегать такими положениями не стоит, так как они важны для обеспечения безопасности на АЗС.

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Большая часть автомобилистов знает, что заправлять транспортное средство на АЗС нужно строго с заглушенным мотором. В противном случае нарушаются требования, выдвигаемые владельцами станции. Есть и более неприятные последствия, о которых не знают автомобилисты. Существует несколько причин, по которым следует глушить двигатель перед заправкой.

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Считается, что делать это нужно для того, чтобы осадок на дне топливного бака во время заправки не взбалтывался и не попадал в систему. Если такое произойдет, закончится дело загрязнением топливной системы. Автомобилисту потребуется проводить замену фильтра и выполнять промывку всего мотора с форсунками для стабильной работы. Однако это не единственная причина, по которой стоит глушить мотор.

На каждой АЗС действуют строгие правила пожарной безопасности. Любые риски возгорания стараются нивелировать или полностью устранить. Во время работы силового агрегата внутри выхлопной системы отмечается высокая температура. В некоторых случаях из трубы глушителя могут вылетать искры. Это большая опасность, так как пары бензина в сочетании с искрообразованием могут привести к неприятным для всех последствиям - пожару и взрыву.

По этой причине в статье 34 ФЗ указано, что заправлять транспортное средство нужно только с заглушенным мотором. Для автомобилистов можно найти еще одну причину, по которой стоит глушить мотор - защита от воров. Злоумышленник может легко сесть в салон транспорта с работающим мотором и уехать. Глушить мотор в особенности стоит тем автомобилистам, транспортные средства которых находятся в неисправном состоянии.