Как ответить на хитрые вопросы инспекторов ДПС

В большинстве случаев автомобилисты общаются с сотрудниками ГИБДД на проезжей части, когда последние останавливают их для проверки документов. Однако в процессе общения инспектор может задавать некоторые вопросы, к которым следует подготовиться заранее. Если правильно ответить на них, можно предотвратить получение штрафа и продолжить путь.
Порой сотрудники ГИБДД просят рассказать определенный пункт правил. С точки зрения закона, у автомобилиста нет обязанностей знать наизусть ПДД и КоАП РФ. Соответственно и отвечать на такой вопрос водитель не обязан.
Часто автомобилистов могут проверять прямо на проезжей части. Инспектор ДПС спрашивает, что именно нарушил водитель. Многие сразу теряются от такого вопроса, начинают путаться и неуверенно отвечать. В конечном итоге автомобилист сам признает себя виновным, даже если ничего не нарушал. Если поступает такой вопрос, на него следует отвечать однозначно - не нарушал.
Не стоит забывать, что сотрудник ДПС имеет прямую обязанность - представиться и назвать причину остановки в самом начале диалога. Автомобилист не должен гадать, за что именно его остановили и что он успел нарушить.
Многие сотрудники ДПС могут пользоваться юридической неграмотностью водителей, которые путают понятия осмотр и досмотр. Без оснований инспектор имеет право проводить только осмотр багажного отделения транспортного средства. Он не имеет права рыться в вещах, просить показать аптечку или огнетушитель. Поэтому на такие требования нужно отвечать встречным вопросом - с какой целью выполняется такая работа. Перед процессом нужно пригласить понятых и оформить соответствующий протокол.
Часто сотрудники ГИБДД могут указывать на то, что за отказ подуть в алкотестер придется потерять права. На самом деле после отказа от проверки автомобилиста ожидает другой этап - сдача анализа в медицинском учреждении.
При общении с сотрудником ДПС не всегда получается выйти из разговора без неприятных последствий. Однако если правильно отвечать на поставленные вопросы, можно быстро продолжить путь.