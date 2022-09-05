Как выбрать диски для автомобиля правильно

Колесный диск обеспечивает безопасность движения и комфорт, поэтому очень важно знать, как выбрать диски для автомобиля. Чтобы научиться этому, нужно разобраться, каких видов бывают диски и на какие их параметры нужно обращать внимание, пишет Колеса.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Типы колесных дисков

Видео дня

Колесные диски делятся на три типа: штампованные, кованые и литые. Рассказываем, что представляет собой каждый этот вид.

Штампованные диски входят в базовые комплектации автомобилей бюджетных моделей. Такие диски самые недорогие. Как правило, их прикрывают декоративными пластиковыми колпаками. Штампованные диски делаются из стали и покрываются эмалью. Кроме дешевизны они имеют еще один плюс: хорошую ремонтопригодность. При ударе штампованные диски не ломаются, а деформируются, поэтому их легко восстановить. Минусы: большая масса и отсутствие каких-либо дизайнерских решений.

Литые диски популярны, как и штампованные. Они легче изделий первого типа, поскольку изготавливаются преимущественно из алюминиевого сплава. Литые диски, в отличие от штампованных, бывают разнообразной формы. Их отрицательные качества — более высокая стоимость и меньшая ремонтопригодность. При серьезном ударе эти изделия не мнутся, как штампованные, а получают трещины. Их можно отремонтировать с помощью сварки и прокатки, но изначальные свойства в этом случае могут быть утрачены.

Кованые — самый дорогостоящий и качественный тип дисков. Для производства таких изделий применяется горячая объемная штамповка. Благодаря этому достигается качественная внутренняя структура металла и высокая прочность при минимальном весе. Однако из-за высокой цены кованые диски пользуются меньшей популярностью у автомобилистов.

Существуют также сборные (или кастомные) диски. Они состоят из двух-трех отдельных частей, скрепленных болтами. Это экзотический вид дисков, который рядовых автомобилистов интересует мало.

Обычные водители в большинстве случаев выбирают между штампованными (практичными и дешевыми, но выглядящими скучно) и литыми — красивыми, но и более дорогими изделиями. Здесь важно понять, чего именно покупатель ждет от товара.

Параметры дисков

Чтобы правильно подбирать диски, необходимо учитывать следующие параметры этих изделий:

тип диска;

ширина диска в дюймах;

монтажный (или посадочный) диаметр;

количество и диаметр расположения крепежных отверстий;

форма крепежных отверстий;

вылет диска;

диаметр центрального (ступичного) отверстия;

наличие хампов (выступов).

Монтажный (или посадочный) диаметр

Этот показатель измеряется в дюймах. Диаметр окружности диска обозначается буквой R. Не стоит думать, что это радиус, исходя из первой буквы данного слова. Маркировка R17 означает, что диск имеет 17 дюймов в диаметре.

Чтобы понять, диски каких диаметров можно покупать, надо обратиться к инструкции автомобиля. Там указаны допустимые параметры. Возможные для конкретной машины диаметры дисков также могут быть обозначены на наклейках в дверных проемах.

Покупая резину, водитель должен убедиться, что ее посадочный диаметр совпадает с аналогичным показателем дисков.

Количество и диаметр расположения крепежных отверстий

Этот показатель в обиходе называют разболтовка. Он означает количество отверстий и диаметр окружности, на которой они находятся. Последнее обозначается аббревиатурой PCD (Pitch Circle Diameter).

Количество крепежных болтов зависит от веса и скорости машины: чем выше эти показатели, тем больше болтов. Как правило, их бывает от четырех до шести.

Разболтовку нужно строго соблюдать. Не стоит думать, что диск 4х98 может быть заменен на 4х100. Всего какие-то два миллиметра разницы помешают правильной установке изделия. Лишь одно крепление окажется на нужной позиции, а остальные будут смещены.

Ширина диска

Ширина диска в дюймах, как правило, обозначается буквой J. К примеру: 5,5J – это диск шириной 5,5 дюйма. Этот показатель можно узнать там же, где указан монтажный (или посадочный) диаметр: в инструкции к автомобилю или на наклейках в дверных проемах.

Ширина диска имеет также значение при выборе покрышек. Шины разных размеров рассчитаны на то, что они будут использоваться с дисками конкретной ширины. Правда, некоторые погрешности здесь допускаются.

Вылет диска

Этот показатель означает расстояние между привалочной плоскостью крепления диска к ступице и продольной осью симметрии. Вылет может быть положительным, отрицательным или нулевым. Если ось симметрии расположена ближе к автомобилю, чем привалочная плоскость, то вылет положительный, если они находятся на одной оси – то параметр нулевой, а если ось симметрии находится дальше от машины, чем привалочная плоскость — вылет отрицательный.

Вылет диска влияет на работу подвески и ступичных подшипников. Если этот параметр был выбран неправильно, ходовая часть и подшипники могут износиться быстрее, чем было предусмотрено.

Диаметр центрального отверстия

Диаметр центрального (ступичного) отверстия обозначается сокращениями Dia, DIA или D. Если ступичное отверстие будет меньше, чем нужно, диск просто не получится установить. Если после балансировки колес не пропадают вибрация и биение — значит, нужно проверить, совпадает ли DIA с диаметром ступицы.

Форма крепежных отверстий

От формы крепежных отверстий зависит, какие болты или гайки будут использоваться для крепления диска. Например, для штампованных изделий болты или гайки имеют немного коническую форму плоскости, примыкающей к диску при затяжке. Крепежные отверстия литых дисков имеют более ярко выраженную форму конуса.

Кроме того, бывают болты с плавающим конусом, которые позволяют отчасти компенсировать незначительное несоответствие PCD другим параметрам.

Выступы на наружной поверхности диска (хампы)

Еще нужно знать, есть ли у диска хампы. Так называются выступы на его внешней поверхности, фиксирующие бескамерную покрышку. Однако такой показатель, как наличие хампов, сейчас мало актуален. В настоящее время почти все диски имеют такие выступы. Данный параметр может пригодиться, например, тем, кто хочет приобрести старые диски в стиле ретро.