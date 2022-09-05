Автомобильный эксперт назвал способы продлить срок службы шин

Каждый автовладелец должен знать правила эксплуатации шин, чтобы продлить их срок службы. Еще несколько способов увеличить срок эксплуатации резины назвал в беседе с iReactor автомобильный эксперт Алексей Хресин.
По его словам, чтобы шины прослужили дольше, необходимо обязательно следить за давлением в них. Езда на спущенных шинах так же вредна, как и на перекачанных. Оптимальным давлением считается указанное производителем на информационной табличке автомобиля. Во-вторых, шины нужно беречь от прямого попадания солнечных лучей. Также надо учитывать, что некоторые типы покрышек запрещено хранить друг на друге.
Также на срок эксплуатации влияет манера вождения. Рекомендуется объезжать ямы, неровности, бордюры и другие острые препятствия, чтобы не пробить колеса и не спровоцировать появления грыжи на резине. Четвертый способ сохранить шины — не лихачить на поворотах и не пускать автомобиль в занос с характерным свистом от торможения.