Автомобильный эксперт назвал способы продлить срок службы шин

Каждый автовладелец должен знать правила эксплуатации шин, чтобы продлить их срок службы. Еще несколько способов увеличить срок эксплуатации резины назвал в беседе с iReactor автомобильный эксперт Алексей Хресин.

По его словам, чтобы шины прослужили дольше, необходимо обязательно следить за давлением в них. Езда на спущенных шинах так же вредна, как и на перекачанных. Оптимальным давлением считается указанное производителем на информационной табличке автомобиля. Во-вторых, шины нужно беречь от прямого попадания солнечных лучей. Также надо учитывать, что некоторые типы покрышек запрещено хранить друг на друге.