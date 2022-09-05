На каких оборотах ездить, чтобы продлить ресурс мотора?

От оборотов силового агрегата автомобиля зависит его ресурс. Не все автомобилисты умеют правильно оценивать технические возможности машин.

Многие автомобилисты уверены в том, что от оборотов зависит не только состояние мотора, но и ресурс транспорта. Такое убеждение верно, так как стиль вождения напрямую сказывается на состоянии основных узлов и агрегатов. Чтобы избежать быстрого выхода из строя двигателя, следует придерживаться оптимальных оборотов в движении.

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Опасность для двигателя представляет эксплуатация автомобиля, при которой стрелка тахометра заходит в красную зону. В таком случае отмечается ускоренный износ силовой установки. Моторное масло начинает намного хуже смазывать подвижные детали, а в дальнейшем может появляться перегрев установки.

Несмотря на это, специалисты рекомендуют периодически давать мотору работать на высоких оборотах. Это позволяет создать нагрузку и дополнительно очистить внутренние системы от отложений. Достаточно на трассе проезжать по 5-10 км на высоких оборотах, чтобы убрать нагар и закоксовку внутри мотора.

Обратная сторона - постоянная езда на низких оборотах. Такой режим эксплуатации тоже не приносит пользу транспортному средству. Многие автомобилисты придерживаются такого решения и намеренно удерживают обороты на уровне 2000 в минуту. Это позволяет снизить расход топлива. В таком режиме силовой агрегат нагружается еще больше.

Дело в том, что при езде на низких оборотах, нельзя добиться правильного образования топливной смеси. На поверхности цилиндров и поршней могут появляться различные отложения, которые отрицательно сказываются на работоспособности мотора. Кроме того, на низких оборотах отмечаются дефекты с движением смазывающего состава. Это объясняется особенностями вращения коленчатого вала и пониженным уровнем давления в системе. Поэтому на постоянной основе передвигаться на низких оборотах не стоит, так как это не поможет сохранить ресурс мотора.